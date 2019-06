Ecuador vs. México EN DIRECTO: HOY se enfrentarán en amistoso internacional en Arlington | ONLINE

Ecuador vs. México EN DIRECTO | Ambas selecciones asumirán su último compromiso de preparación con miras a la Copa América y Copa Oro, respectivamente. El encuentro amistoso se disputará este domingo, desde las 6:00 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y mexicana) en el estadio AT&T Stadium de Arlington.

La transmisión estará a cargo de Azteca Deportes, Canal de las Estrellas, Univision TDN, ESPN Play y Azteca 7 para los ciudadanos residentes en México; mientras que Canal del Fútbol y CNT Sports llevarán las acciones al público en Ecuador.

Ecuador vs. México | Horarios del partido:

18:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas - Reino Unido

01:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Ecuador se presentará en la Copa América Brasil 2019 en pleno proceso de transición y con la esperanza de dar la sorpresa en el grupo C, que comparte con Uruguay, Chile y Japón.

Como director técnico tendrá a un conocido, el colombiano Hernán Darío Gómez, que retornó en agosto pasado y con quien espera reeditar aquella exitosa campaña que lo llevó al Mundial en Corea del Sur y Japón, en la que hiciera su debut mundialista.

El 'Bolillo' Gómez, ha expresado: "Cogimos una selección con muchos problemas, con muchas dificultades, casi que no existía selección, con jugadores que no querían venir, que no querían volver por los problemas que hubo sobre todo en los últimos partidos" de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018.

Calificó de "muy duro" al Grupo C de la Copa América y advirtió que la tricolor "no será fácil para nadie", cuando "estamos una situación de recambio, de renovación, de mejorar, de volver a armar" el equipo.

De los 23 convocados, entre ellos el experimentado Enner Valencia (Tigres, México), una docena no ha jugado la Copa América, en la que Ecuador apenas ha obtenido el cuarto puesto en las ediciones de 1959 y 1993.

Desenfadado en sus declaraciones, Gómez señaló que "no somos favoritos para nada, ni del Grupo y peor de ganar la Copa", a pesar de lo cual el plan es "llegar lo más lejos, porque tenemos un buen equipo".

Pero tendrá que encarar a "equipos con mucha historia": Japón, al que tildó de uno de los "más difíciles" del torneo, Chile, actual bicampeón, y Uruguay, que lidera el palmarés con 15 títulos, uno más que Argentina.

México, en tanto, buscará ganar la Copa Oro del 15 de junio al 7 de julio próximos con un equipo liderado por siete jugadores involucrados en ligas europeas y uno en la MLS, dado a conocer por el seleccionador Gerardo Martino.

La selección cuenta con las ausencias de los delanteros Javier Hernández, del West Ham de la Liga Premier Inglesa, Carlos Vela, de Los Ángeles FC de la MLS, y Jesús Manuel Corona, del Oporto de Portugal, y la del centrocampista Héctor Herrera, también del cuadro portugués.

Además estarán fuera por lesión el delantero Hirving Lozano, del PSV Eindhoven, el centrocampista Marco Fabián, del Philadelphia Union de la MLS, y el defensa Miguel Layún del Monterrey.

Los mexicanos vienen de vencer 3-1 a Venezuela y mantienen una serie perfecta en la era del 'Tata' Martino, quien se hizo cargo del equipo en enero y venció a Chile y Paraguay en sus dos primeros encuentros amistosos, en el mes de marzo.

El 'Tri' enfrenta a Ecuador en el cierre de la preparación para asumir el torneo regional, en el que jugará en el grupo A contra Cuba, Canadá y Martinica.

Los mexicanos son los máximos ganadores de la Copa Oro con 10 títulos, pero desde 2011, cuando le ganaron la final a Estados Unidos por 4-2. no tienen una actuación convincente.

En el 2013 México fue eliminado por Panamá en semifinales, en el 2015 ganó el título pero en semifinales obtuvo una polémica victoria ante los panameños con un penalti a favor, inexistente según el vídeo, y en el 2017 fueron eliminados por Jamaica.

Ecuador vs. México | Posibles alineaciones:

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Luis Montes, Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro, Raúl Jiménez.

Ecuador: Maximo Banguera, José Quintero, Yerri Mina, Robert Arboleda, Béder Caicedo, Jhegson Méndez, Carlos Gruezo, Jefferson Intriago, Renato Ibarra, Ayrton Preciado, Enner Valencia.