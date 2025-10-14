Ver Ecuador vs. México EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Akron de Guadalajara por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de octubre del 2025, a las 9:30 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 11:30 PM de Argentina, las 10:30 PM de Estados Unidos (Washignton) y las :30 PM de México. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol pasa el partido en Ecuador; además, en México las señales encargadas de transmitir son TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Amazon Prime. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

