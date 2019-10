Fútbol mundial







Ecuador vs. Nigeria: ¿cómo, cuándo y dónde seguir en vivo el partido por el Mundial Sub 17 Brasil 2019? Ecuador y Nigeria chocan este martes 29 de octubre desde las 15:00 horas, en lo que será la segunda fecha del grupo B del Mundial Sub 17. Revisa aquí todos los detalles para ver este partido de fútbol en vivo y en directo