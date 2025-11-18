Ver Ecuador vs. Nueva Zelanda EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Red Bull Arena de Nueva Jersey por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de noviembre del 2025, a las 8:30 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 10:30 PM de Argentina, las 9:30 PM de Estados Unidos (Washignton) y las 7:30 PM de México. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol y Zapping pasan el partido en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

