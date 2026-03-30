Ver Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Philips Stadion (Eindhoven) por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo del 2026, a la 1:45 de la tarde (hora de Ecuador), que son las 3:45 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 2:45 PM de USA. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol y Disney Plus transmiten el partido amistoso para todo Ecuador en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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