La selección de Ecuador jugará el partido más importante en lo que va de las Eliminatorias Qatar 2022 frente a la selección de Paraguay este jueves 24 de marzo en el Estadio Antonio Oddone Sarubbi, en Ciudad del Este. El equipo de Gustavo Alfaro puede asegurar su boleto para el Mundial Qatar 2022 en caso consiga un empate o una victoria. Por su parte, Paraguay ya no pelea por nada; sin embargo, el cambio de sede podría potenciar a los jugadores para romper su racha de siete partidos consecutivos sin conseguir victorias en las Clasificatorias de Conmebol. Conoce horarios, canales de TV y estadísticas de este gran partido. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

¿A QUÉ HORA JUGARÁN PARAGUAY VS. ECUADOR?

Perú - 6:30 p.m.

Colombia - 6:30 p.m.

Ecuador - 6:30 p.m.

México - 5:30 p.m.

Bolivia - 7:30 p.m.

Venezuela - 7:30 p.m.

Estados Unidos - 7:30 p.m.

Brasil - 8:30 p.m.

Argentina - 8:30 p.m.

Uruguay - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

España - 12:30 p.m. (viernes 25 de marzo)

¿CÓMO VER EN VIVO, PARAGUAY – ECUADOR VÍA TIGO SPORTS?

Para empezar a ver los partidos en vivo solo necesitas tener instalada la aplicación de Tigo Sports en tu equipo Android o iOS o además desde la web ingresando a envivo.tigosports.com.py. Debes tener en cuenta que no necesitas activar ningún paquete. Te recomendamos que te conectes vía WiFi o a través de la red 4G LTE para vivir una mejor experiencia.

¿DÓNDE VER PARAGUAY VS. ECUADOR VÍA EL CANAL DEL FÚTBOL?

El Canal del Fútbol es el canal oficial y exclusivo de la selección de Ecuador. Aquí podrás disfrutar todos los partidos de la Tri, Eliminatorias Qatar 2022 y mucho más. Además, transmite de manera exclusiva la Copa Ecuador, donde la democracia juega al fútbol.

Solo debes ingresar al canal de YouTube (disponible en PC, móvil y smartv), con una suscripción mensual de $6.99 al canal de membresías de EL CANAL DEL FÚTBOL.

Debes buscar EL CANAL DEL FÚTBOL en YouTube, dar clic en el botón “UNIRSE” o “JOIN” y realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito. A través del sitio web www.elcanaldelfutbol.com. Una vez realizado el registro y el pago en el sitio web, de $6 incluidos impuestos al mes, también podrás ver la programación en las apps móviles iOS y Android de El Canal del Fútbol.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA ECUADOR PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL QATAR 2022?

Ecuador llega a esta jornada con 25 puntos, tres más que Uruguay, cuarto preclasificado, y cuatro unidades arriba de Perú, quinto en la clasificación. Ante ello, el equipo de Alfaro se jugará todo en la cancha para conseguir su boleto al Mundial Qatar 2022 en esta jornada y no esperar a la última fecha frente a Argentina.

No obstante, si es que Ecuador cae ante Paraguay, de todas formas no pondría en peligro su tercer lugar, puesto que Uruguay no lo superaría a menos que supere a Perú por más de 10 goles. Recordemos que Ecuador tiene +10 y Uruguay -3. De todos modos, esto no alteraría demasiado el panorama, puesto que Perú quedaría con 21 puntos, dejándole todo el camino servido al ‘Tri’ para conseguir su clasificación en la última fecha.

Otra de las posibilidades para este gran partido es la del empate. Por lo general, Paraguay es un equipo que concede pocos goles en condición de local, por lo que una igualdad en Ciudad del Este no es descabellada.

¿Esto en qué afecta a Ecuador? En nada. Al contrario. Con este resultado, el equipo de Gustavo Alfaro habrá asegurado su presencia en el próximo Mundial Qatar 2022, puesto que con 26 puntos, se haría inalcanzable por el quinto lugar de la clasificación.

En la misma sintonía que el empate, una victoria aseguraría la clasificación de Ecuador para el Mundial Qatar 2022. Con este resultado, incluso, también certificaría el tercer lugar en la clasificación general a pesar de los demás resultados.

¿CÓMO LE FUE A PARAGUAY JUGANDO COMO LOCAL EN ELIMINATORIAS QATAR 2022?

Paraguay 0-1 Uruguay

Paraguay 0-1 Chile

Paraguay 0-0 Argentina

Paraguay 2-1 Venezuela

Paraguay 1-1 Colombia

¿CÓMO LE FUE A ECUADOR JUGANDO DE VISITA EN ESTAS ELIMINATORIAS?

Perú 1-1 Ecuador

Chile 0-2 Ecuador

Colombia 0-0 Ecuador

Venezuela 2-1 Ecuador

Uruguay 1-0 Ecuador

Bolivia 2-3 Ecuador

PARAGUAY VS. ECUADOR: ÚLTIMOS RESULTADOS

Paraguay

01/02/22 | Eliminatorias Sudamericanas | Brasil 4-0 Brasil

27/01/22 | Eliminatorias Sudamericanas | Paraguay 0-1 Uruguay

16/11/21 | Eliminatorias Sudamericanas | Colombia 0-0 Paraguay

11/11/21 | Eliminatorias Sudamericanas | Paraguay 0-1 Chile

14/10/21 | Eliminatorias Sudamericanas | Bolivia 4-0 Paraguay

Ecuador

01/02/22 | Eliminatorias Sudamericanas | Perú 1-1 Ecuador

27/01/22 | Eliminatorias Sudamericanas | Ecuador 1-1 Brasil

04/12/21 | Amistoso internacional | El Salvador 1-1 Ecuador

16/11/21 | Eliminatorias Sudamericanas | Chile 0-2 Ecuador

11/11/21 | Eliminatorias Sudamericanas | Ecuador 1-0 Venezuela

