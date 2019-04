Ecuador vs. Uruguay EN VIVO: Matíaz Arezo convirtió un hat trick para revertir el marcador | VIDEO En el partido por la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 entre Ecuador vs. Uruguay, Matías Arezo convirtió a los 45+3', 49' y 68' para revertir el marcador en el Estadio de San Marcos



