Eden Hazard: De Bruyne cree que su compatriota "se ha ganado" fichar por el Real Madrid

El futbolista del Manchester City Kevin de Bruyne dijo este viernes, sobre el interés del Real Madrid por su compañero de la selección belga Eden Hazard, que "él se ha ganado el derecho de jugar allí".

"Si lo haces bien y estos equipos vienen a por ti, significa que te lo has ganado", porque "si no, estos equipos no vendrían a por ti", dijo en rueda de prensa De Bruyne, que jugará el sábado con Bélgica el partido clasificatorio de la Eurocopa 2020 contra Kazajistán.

"Creo que se ha ganado ese traspaso, pero eso no significa que tenga que estar allí (en el Real Madrid). No sé, depende del Chelsea", añadió el centrocampista, para quien el eventual fichaje no es inminente.

"Si algo pasa, sé que no ocurrirá en los próximos cuatro o cinco días", aseguró De Bruyne, pues Hazard juega con Bélgica este sábado, contra Kazajastán, y el próximo martes contra Escocia.

"Él tendrá después suficiente tiempo para hacer lo que tenga que hacer con el Chelsea o el Madrid", añadió De Bruyne.

Preguntado por la broma que hizo recientemente en su perfil de Instagram, en el que dijo que la presencia de Hazard en el Real Madrid era "segura", dijo que en la concentración de Bélgica "no están ocupados" con ese tipo de rumores.

"Sé que ahora no hay muchos partidos y ustedes (los periodistas) tienen algo más de tiempo para centrarse en él, es la historia del momento. Al final del día hará lo que debe hacer, pasará lo que tenga que pasar y ya veremos", concluyó De Bruyne.

(EFE)