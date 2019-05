Eden Hazard: ¿Por qué es un fichaje 'galáctico' y en qué beneficiará al Real Madrid?

En un ejercicio mental de puro ocio, me pregunté qué hubiese sido ver a Diego Lugano, uno de los jugadores que fue debilidad de quien escribe, con la camiseta del Barcelona. Y me refiero a ese momento en el que era considerado uno de los mejores defensores de este continente. Al uruguayo le sobraba garra y liderazgo, no fue gratis que fuera capitán tanto tiempo de su selección. Además, era un central con una ferocidad intimidante para ir por arriba y en el uno contra uno era bravísimo yendo al choque.

Sin embargo, en la vida real esto nunca se hubiera dado, en Cataluña exigen otros atributos a sus defensores para sintonizar con el estilo que adquirió la institución en los últimos años: deben tener criterio para manejar el balón, rapidez para cruzar, pase seguro y ser un '3' con la sensibilidad técnica de un '10', o por lo menos de un '8'. Por eso tal vez es difícil encontrar un central rústico que en la última década haya triunfado en equipos como el azulgrana, Arsenal o el Ajax. Carles Puyol con los 'culés' y nada más. En estos clubes, así tu tarea sea evitar goles, se te exige tener buen pie antes que pierna fuerte.

El mismo Marcelo Gallardo, actual técnico de River Plate, indicó -en el libro "Gallardo Monumental" de Diego Borinsky- que en su última etapa de futbolista le hizo bien llegar al Nacional y no al Peñarol, el otro gigante de Uruguay. "Ellos (Peñarol) valoran la garra pero en este equipo (Nacional) se valora eso y también el buen juego. Fui al lugar ideal", indicó. Es que, tal como repasamos, hay futbolistas que parecen estar moldeados para calzar a la medida en un determinado club. Ya sea por su juego, por su estilo de vida, o por su personalidad. Eden Hazard, por ejemplo, es un galáctico desde la punta de sus dedos de los pies hasta el último de sus cabellos.

El belga, quien está a nada de llegar al Real Madrid según la prensa española, aparte del maravilloso fútbol que destila llegaría con un plus extra: posee las características que tuvieron los fichajes millonarios que rompieron el mercado europeo a inicios del 2000, y que fueron obra y gracia de Florentino Pérez en su primera etapa como presidente en la 'Casa Blanca'.

Hazard brilló con su selección en la última Copa del Mundo. (Foto: AFP)

El 'Duque' tiene la atracción magnética de los flashes que poseía el inglés David Beckham y los galones con los que llegó Luis Figo: el belga fue nombrado mejor jugador de la Premier League y llega con una Europa League bajo el brazo. Y, por último, contratarlo cuesta un ojo de la cara. En la página especializada Transfermarkt solo aparecen Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi como futbolistas con mayor valor de mercado que Hazard. En resumen, es mediático, con logros de sobra, es uno de los mejores jugadores del mundo en la cancha y reconocido como tal afuera. Es un jugador de esos que hacen babear al madridismo.

Los 'galácticos' aparecieron en el 2000. (Foto: AP)

Sin embargo, al poner en pausa el tema Hazard y retroceder en el tiempo, nos damos cuenta que hace más de cuatro años que el Madrid cambió su estilo para fichar. Los blancos dejaron de derrochar dinero. En el último mercado de pases cerró negociaciones con Álvaro Odriozola (por 30 millones de euros y procedente de la Real Sociedad), Brahim Díaz (21, 50 mlls., Manchester City), Mariano Díaz (21, 50 mlls., Olympique de Lyon) y Vinícius Júnior (45 mlls., Flamengo) y Thibaut Courtois (35 mlls., Chelsea). Este último, quizá, fue el único que cumplió con algunos de los requisitos nombrados párrafos atrás para ser denominado 'galáctico'.

Pero si nos vamos mucho más atrás, como podemos visualizar en el siguiente cuadro (al último de esta nota), tenemos que detenernos en el 2014 para detectar al último fichaje galáctico del cuadro merengue: James Rodríguez. Procedente del Mónaco llegó a la 'Casa Blanca' por 75 millones de euros. El colombiano fue figura con su selección en el Mundial de Brasil, fue goleador del mismo y nos regaló una joya de gol en octavos frente a Uruguay, el cual fue nombrado como el mejor tanto de aquel torneo.



Luego de una época de austeridad, y con la posibilidad latente de ejercer otro fichaje bomba en las próximas semanas como Neymar o Mbappé, el Real habría decido tirar nuevamente la casa por la ventana.

El lunes sería el día en que Hazard sea presentado a lo grande como jugador del Madrid. "The Sun" explica que el acuerdo entre todas las partes está cerrado y pone un precio a la operación: 100 millones de libras más otros 15 millones de libras en variables. O lo que es lo mismo: 113 millones de euros más 17 millones en bonos para concretar esta anhelada incorporación. A estas alturas, hay más incertidumbre por saber qué número le darán al ex Lille que por su llegada casi segura al Santiago Bernabéu.

Hazard tendría todo arreglado para ser nuevo jugador del Madrid. (Foto: AFP)

¿Qué le otorgará Hazard en lo futbolístico al Madrid?

Plenitud futbolística

Hazard ya no es un chiquillo. Con 28 años encima, el belga ya no es aquel jovencito con poca inteligencia emocional que pateó a un recogebolas en el 2013. Llegará al Madrid como capitán de Bélgica, con unas semifinales de Mundial encima, un título internacional y siendo referente de un equipo importante de Inglaterra como el Chelsea. El Real está adquiriendo a un jugador hecho que debería rendir frutos desde sus primeros partidos.

Asistencia y gol

El romance de Hazard con las redes pasa por su mejor momento. Por primera vez, el atacande pasó la barrera de los 20 goles con el club inglés en una sola temporada. Sus 21 tantos y 17 asistencias en el ejercicio 2018-19 hablan de un futbolista que asegura gol. Karim Benzema también podrá jugar más suelto, toda la presión para anotar ya no recaerá solo en los hombros del '9' francés.

Desequilibrio

Vinicus, dentro de su juventud y lo mal que por ahora termina las jugadas en ataque, era, hasta su lesión, el jugador más desequilibrante del Real. Si había alguien que el rival no sabía qué esperar y podía sorprender con alguna gambeta, ese era el brasileño. No obstante, con Hazard se abre otra opción para otorgarle cambio de ritmo al equipo de Zinedine Zidane en los metros finales. A priori, Hazard tiene absolutamente todo para triunfar con la camiseta merengue. Sin embargo, también están los galácticos que terminaron estrellados en este planeta gigante llamado Real Madrid (Michael Owen y el mismo James, por ejemplo). Veremos si este 'Duque' tiene el linaje suficiente para ser parte de la realeza madridista y robarle el trono a Messi de mejor jugador de la Liga de las Estrellas.