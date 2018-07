Eden Hazard: los posibles reemplazantes de la estrella belga en Chelsea

La casi inminente llegada del atacante Eden Hazard al Real Madrid ya ha puesto en alerta al actual club del belga, Chelsea, que analiza los posibles reemplazantes. El campeón del mundo Nabil Fekir y el mexicano Hirving Lozano están entre las opciones del club londinense.

Según el medio español “Sport”, la operación del Chelsea para contar con los servicios de estos futbolistas que destacaron en el Mundial Rusia 2018 costaría alrededor de 70 millones de euros.

Fekir con la selección de Francia. (Foto: AP)

El francés, del Olympique de Lyon, fue una importante pieza de recambio en el campeón de la última Copa del Mundo y el mexicano, del PSV Eindhoven, sorprendió al mundo del fútbol al anotar el gol del triunfo ante Alemania en la fase de grupos.

Por otro lado, el nuevo entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, anunció este miércoles, en su discurso de apertura del curso, que dejará a la dirección del club inglés decidir sobre el futuro de dos hombres importantes del equipo, los belgas Thibaut Courtois y Hazard, muy cotizados en el mercado de fichajes.

Lozano con México. (Foto: EFE)

"Después de seis maravillosos años en el Chelsea puede que sea la hora de descubrir algo diferente. Yo puedo decidir si me quedo o me voy, pero el Chelsea tendrá la última palabra. Si me dejan salir, ya se sabe cuál es mi destino preferido", dijo Hazard después del Mundial.

El club británico estaría pidiendo 225 millones de euros por el pase del '10', según el medio belga "HLM".

