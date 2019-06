Eden Hazard en Real Madrid: ¿Qué número de camiseta llevaría el belga?

Real Madrid presentó este jueves a Eden Hazard ante su afición y, tal como sucedió con la bienvenida a Luka Jovic, el belga lució una camiseta sin número. Esto ha abierto la especulación sobre el dorsal que usará el flamante fichaje merengue.

Hazard usaba el dorsal 10 en el Chelsea, equipo en el que era la gran figura. El número es el preferido del talentoso delantero, pero en Real Madrid ya tiene un dueño indiscutible, que no ha querido soltarlo.

"He tenido la suerte de hablar con (Luka) Modric a través de Kovacic y de broma le he dicho si me dejaba el 10, pero me ha dicho que no", admitió entre risas el futbolista en la conferencia de prensa de su presentación.

El croata es una de las grandes figuras del equipo y continuará en la disciplina madridista, por lo que es difícil que quieran quitarle el dirsal. A lo anterior se añade que 'El Duque' dijo que los números no le importan, por lo que el dorsal 10 parece estar prácticamente descartado para él.

Eden Hazard reveló dijo estar ansioso por jugar con el Real Madrid, pero no mencionó qué camiseta usará. (Foto: AFP)

De momento, los únicos números disponibles en el Real Madrid son el 13 y el 16, que deberían repartirse entre los recién llegados.

Pese a que muchos podrían considerar que el 7 sería la opción natural para Eden Hazard, este es actualmente propiedad de Mariano Díaz. Se trata de un número histórico en tienda blanca, pues la lista de figuras históricas que lo han llevado es larga: Raymond Kopa, Amancio Amaro, Juanito Gómez, Emilio Butragueño, Raúl y Cristiano Ronaldo.

Esto último podría a jugar a favor de Hazard, quien llega con el cartel de nuevo estandarte de Real Madrid. Quedando de lado la camiseta 10, la 7 sería una forma de reconocer al belga su estatus de figura merengue y no sería extraño que Florentino Pérez, presidente del club, pida a Mariano que le ceda el dorsal al recién llegado.

Finalmente, está la alternativa de tomar el número de los futbolistas que se marchen del equipo, que necesita vender jugadores por un monto de 300 millones de euros para suplir el monto que ha gastado en fichajes.

Por ahora, Dani Ceballos parece ser el que está más cerca de ser vendido y dejaría libre el número 24. Otros jugadores que Real Madrid habría considerado transferibles son Gareth Bale y Lucas Vázquez, hasta ahora dueños de los dorsales 11 y 17, respectivamente. Otro que podría marcharse es Isco, quien dejaría la camiseta 22 en caso de marcharse vendido o cedido.