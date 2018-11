Eden Hazard se sinceró sobre ganar el Balón de Oro y sorprendió con su respuesta

Eden Hazard fue tajante al responder sobre si se merece ganar el Balón de Oro 2018. El atacante del Chelsea tuvo un gran Mundial Rusia 2018 y lleva una temporada destacada en la Premier League. Sin embargo, no cree ser merecedor de tamaño premio.

"No merezco el Balón de Oro, aunque he hecho un año muy bueno, debo tener los pies en la tierra. No lo merezco yo. Hay otros que han hecho más méritos", precisó el belga para una radio de su país.

A su vez, Hazard reconoció a Kyliam Mbappé como el que debería hacerse con el Balón de Oro 2018. El francés se coronó campeón de la Copa del Mundo con Francia y mantiene un nivel superlativo en el PSG.

"Se lo daría a Luka Modric pero a partir de agosto y septiembre, jugó peor. Si uno tiene en cuenta el debut de temporada, entonces votaría a Kylian Mbappé", mencionó.

Cabe precisar que el Balón de Oro 2018 será entregado el próximo 3 de diciembre. Tanto Luka Modric como Kyliam Mbappé son serios candidatos para hacerse con tamaño galardón.