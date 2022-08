Un latido en el corazón es más fuerte que la comodidad europea. Un regreso a casa, a los orígenes emociona más que seguir sumando cifras en la cuenta bancaria. Año a año se dan casos de retornos de futbolistas al fútbol de Sudamérica, pero este 2022 el vuelo desde el Viejo Continente vino lleno.

Suárez y el Bolso en el corazón

Sin duda, el caso más llamativo ha sido el de Luis Suárez, quien, con 35 años, y tras ser goleador en el Barcelona y Atlético de Madrid, decidió regresar a su escuela, a sus inicios, al Nacional de Uruguay. Si bien su intención inicial fue fichar por el River Plate, la eliminación de los millonarios en la Copa Libertadores dejó sin efecto este acuerdo.

Tras algunas semanas en el que el hashtag #SuárezaNacional se hizo tendencia cada día en Uruguay, el ‘Pistolero’ aceptó el reto. Y ya viste sus colores. Volvió a debutar en la Sudamericana (derrota ante Goianense) y el fin de semana marcó su primer tanto con el ‘Bolso’ en el 3-0 sobre Rentistas -falló un penal también- por el torneo charrúa.

Pero su aporte es más que futbolístico. El delantero decidió dejar de lado los galones que lo acompañan para negociar un contrato que no afecte el presupuesto del club, por eso, según la prensa uruguaya, su sueldo no excede el tope salarial del plantel que ascendería a unos 30 mil dólares mensuales. “No quiere ningún trato especial”, reconoció el presidente del club José Fuentes. “Va a ganar lo mismo que ganan los jugadores del plantel. No genera ningún perjuicio económico, al contrato, va a generar beneficios”, aclaró el directivo.

El mismo Suárez reconoció que en su decisión tuvo mucho que ver el cariño que mostraron los hinchas de Nacional en los últimos días para que pueda regresar al club donde se formó entre el 2000 y 2007. “Estoy acá por ustedes. En ningún otro lado iba a ser tan feliz”, dijo en su presentación.

El ‘no’ de Cavani

Pero si de uruguayos se trata, este domingo habría acabado la novela Edinson Cavani, de 35 años, que busca nuevo club y Boca Juniors se presentaba como una de las opciones para marcar el regreso.

Según la prensa argentina, el atacante charrúa no aceptó la oferta Xeneize por decisión familiar. Según TyC Sports, el entorno del uruguayo no quería vivir en Buenos Aires -la situación económica de Argentina es muy complicada-, lo que habría inclinado la balanza para que el goleador no cumpla el sueño de vestir la camiseta xeneize. La inflación en junio pasado alcanzó el 5,3%, mientras que desde enero el acumulado es de 36,2, el más alto registrado desde 1991.

Confirmado: Edinson Cavani no jugará en Boca. El atacante uruguayo habló con Riquelme y le expresó que desea seguir viviendo en Europa. Su familia quiere continuar allá. Es por ese motivo que no se pondrá la camiseta de Boca Juniors. pic.twitter.com/CE9NhOi2Dn — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 7, 2022

El último club de Cavani fue el Manchester United, donde estuvo dos temporadas. Con pocas chances de jugar, no renovó y aguarda por un nuevo club. El Villarreal de España fue el primero en buscarlo, ya que Unai Emeri lo conoce de cuando lo dirigió en PSG. Pero el ‘Submarino’ debía desprenderse de un par de delanteros (Alcácer y Dia) para poder concretar una nueva llegada. Mientras, sin Halland (en el City) ni Haller (lesionado), el Dortmund también apareció como opción, pero más era una medida de urgencia para los alemanes que una apuesta real. El 31 de agosto cierra el mercado de pases de Europa.

Alguna vez llegaron al fútbol argentino David Trezeguet para jugar la Nacional B con River Plate en el 2012 y Mauro Camoranesi al Lanús un año antes. Ambos italianos -de origen argentino- campeones del mundo en el 2006. Quizás sean los más grandes retornos. El de Cavani, tendrá que esperar.

Vidal cambió La Boca por Río

Boca Juniors también intentó a inicios de julio la llegada del chileno Arturo Vidal. Según ‘TyC Sports’, el cuadro Xeneizo le envió una oferta formal para un contrato de una temporada con opción a renovar por un año y medio más. Al mismo tiempo, el Flamengo brasileño también se interesaba por el ‘King’.

También de 35 años, Vidal tenía contrato con el Inter de Milán, pero buscaba que desvincularse para buscar nuevos retos. Así, su futuro estaba entre Boca y Flamengo. Cuando parecía que recaía en el fútbol argentino, su vuelo tomó rumbo a Río de Janeiro.

Finalmente, el pasado 18 de julio, Vidal fue presentado en el Flamengo. “Vengo a ganar títulos”, dijo. El ‘Mengao’ disputó la final de la Copa Libertadores pasada y tiene jugadores de la talla del portero Diego Alves, David Luiz, Erick Pulgar, Diego Robas, De Arrascaeta, Everton y tiene a Gabriel Barbosa como su máxima figura.

Flamengo, a diferencia de Boca, aún marcha en la Copa Libertadores y es uno de los candidatos a ganar el torneo. En cuartos de final venció 2-0 a Corinthians en la ida, por lo que tiene un pie en las semfinales, donde enfrentaría al ganador del duelo entre Talleres y Vélez.

Godín de regreso

Justamente Vélez hoy tiene en sus filas a otro sudamericano que decidió por el retorno. El uruguayo Diego Godín decidió a inicios de año marcar el retorno con 35 años (cerca de cumplir los 36). Fichó por el Atlético Mineiro de Brasil por todo el 2022, pero en junio decidió cortar el vínculo por los pocos minutos que tenía. Así, apareció Vélez para sumarlo a su plantel.

Luchamos y todo el equipo se entregó al maximo para intentar ganar el partido!! A seguir trabajando y creyendo, que vienen cosas lindas por pelear!!!💪 pic.twitter.com/tCCBnVcF8B — Diego Godín (@diegogodin) July 30, 2022

El ex Atlético de Madrid e Inter venía de un bajón futbolístico en el Cagliari, club con el que descendió en la Seria A. Si bien había renovado por un año más, la mala relación con la directiva del club hizo que en enero pasado se desvincule del club y fue que apareció en Mineiro para traerlo de regreso a Sudamérica.

Una Foca apagada

Mientras, del lado peruano, el último caso de talla fue con el retorno de Jefferson Farfán a Alianza Lima en el 2021, con 36 años encima. El atacante dejó el Lokomotiv ruso en agosto del 2020 y estuvo sin equipo hasta fines de año, en el que entrenaba solo en la Videna con la selección peruana.

Una lesión a la rodilla impidió que Jefferson vuelva a la alta competencia europea. De hecho, en esa segunda mitad del 2020 solo jugó un partido completo ante Brasil, en la segunda fecha de las Eliminatorias. Luego no fue convocado para los partidos de noviembre. Recién pudo reaparecer, ya con camiseta de Alianza en abril del 2021. A fin de año celebró el título con 14 encuentros (515 minutos), ninguno completo.

VIDEO RECOMENDADO En los últimos 15 años fueron varios los jugadores nacionales que decidieron volver a la Liga 1 para cerrar su carrera profesional. Jefferson Farfán lo hará después de 17 temporadas.

La ‘Foquita’ hoy no ha podido jugar ningún minuto en la temporada 2022 y no se sabe para cuándo estará de vuelta. La lesión a la rodilla derecha ha hecho que apenas pueda formar parte de los entrenamientos, pero según él mismo confesó, tiene dólar “hasta para subir las escaleras”.

Otros casos

Diversos retornos se han dado en este mercado. Fernandinho dejó el todopoderoso Manchester City para fichar por el Paranaense de Brasil, club donde se formó y debutó en el fútbol profesional en el 2002. Estuvo hasta el 2005 antes de partir al Shakhtar. Luego, tras nueve temporadas en el City, decidió regresar a sus orígenes con 37 años.

En Colombia, el protagonista es Carlos Bacca, quien también con 35 años, decidió dejar Europa para volver a vestir la camiseta del Junior de Barranquilla. Tras ganar la Europa League con el Villarreal en el 2021, pasó al Granada, donde no tuvo un buen rendimiento y ni siquiera fue considerado. Apenas jugó dos partidos entre febrero y mayo. En Junior ya suma tres encuentros, un gol y una asistencia.

🤩¡Mañana podrás ser el feliz ganador de los guayos de Carlos Bacca! Te esperamos, hagamos del Metropolitano una fiesta. #Los98DeJunior#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/4OG7Yo6nJu — Club Junior FC (@JuniorClubSA) August 7, 2022

Así, nombres como Douglas Costa de la Juventus a Gremio (2021), Antonio Valencia del Manchester al LDU de Ecuador (2019), David Luiz del Arsenal al Flamengo (2021), entre otros casos, han hecho que figuras que brillaron en Europa decidan volver al fútbol sudamericano. Cerca de casa se sienten más cómodos.

