Edinson Cavani negó enfrentamiento con Neymar: "Somos hermanos, compañeros de equipo"

El último partido de Uruguay y Brasil, que terminó en victoria para la verdeamarelha, dejó un suceso que se ha hecho habitual en los últimos años: un cruce entre Neymar y Edinson Cavani, compañeros en el París-Saint Germain.

El 'Matador' fue a por una pelota con el '10' del 'Scratch'. A primera vista la entrada de Edinson Cavani fue muy fuerte, pero finalmente se pudo observar de que jamás derribó a Neymar.

Acto seguido, ambos protagonistas discutieron sobre el gramado y reavivaron viejas peleas con origen en el París-Saint Germain. Aunque, Edinson Cavani aseguró que mantiene una muy buena relación amistosa con Neymar.

"Creo que todo el mundo espera que nos esté pasando algo, pero honestamente no hay nada. Lo que sucede en el campo se queda allí. Somos amigos, hermanos y compañeros de equipo", dijo Edinson Cavani en diálogo con el programa el "Team Duga" de RMC.

También descartó que le haya cometido una infracción como apuntan otros portales periodísticos. "No le hice nada. No lo toqué. Fui a verlo y le dije que no hubo contacto. Solo eso", remarcó.