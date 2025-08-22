El mediocampista de Universitario destacó el apoyo de los hinchas cremas, en el partido del último jueves ante Palmeiras en Brasil.
Redacción EC
Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Libertadores, tras igualar sin goles en Sao Paulo ante Palmeiras, por el duelo de vuelta de los octavos de final del torneo, en el que cayeron goleados 4-0 en el inicio de la serie en Lima.

Al culminar las acciones en el Allinaz Parque, Edison Flores, uno de los referentes de la ‘U’, tomó la palabra y destacó la campaña copera de los cremas.

“Muy buenas conclusiones. Desde hace mucho tiempo no clasificábamos a octavos de final de la Copa Libertadores y ahora se pudo dar. Tenemos que mejorar cada año. Ahora debemos pelear la Liga para tener una nueva opción de jugar Copa”, dijo en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, el mediocampista de la ‘U’ destacó el apoyo de los hinchas cremas, en el partido del último jueves ante Palmeiras en Brasil.

“Siempre agradecimiento a ellos porque están en las malas y ahora creo que demuestran la grandeza que nosotros tenemos como hinchas de Universitario”, apuntó Flores.

