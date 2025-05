Universitario de Deportes vive una semana soñada, tras acabar con una mala racha de 15 años sin clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de empatar en Argentina ante River Plate.

Los cremas, de la mano de su capitán Edison Flores, jugaron con mucha jeraraquía en uno de los estadios más imponentes del continente para cerrar su participación en el Grupo B con una sonrisa.

Al respecto, el ‘Oreja’ destacó la importancia de seguir unidos y confiando en lo que se trabaja con el comando técnico que lidera el uruguayo Jorge Fossati, quien regresó al club hace pocas semanas.

“Debemos trabajar mucho más y ser más eficaces. Nosotros tenemos que insistir y creer en el trabajo de Jorge (Fossati)”, dijo en declaraciones a ‘Modo Crema’, tras culminar el encuentro en Buenos Aires.

“(Ahora) estar unidos, no decaer. Si bien hicimos un gran partido ante Independiente del Valle y no nos llevamos nada, estábamos en un momento donde no se nos daban los resultados, pero la clave está en insistir”, añadió Flores.

Finalmente, agradeció al hincha crema que acompañó en gran número y les pidió que sigan alentando.

Ahora la ‘U’ espera el próximo lunes para el sorteo de los octavos de final del torneo para conocer a su próximo rival.

