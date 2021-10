No va más. Eduardo Berizzo dejó de ser entrenador de la selección de Paraguay , luego de caer estrepitosamente ante Bolivia por 4-0. El técnico argentino tuvo una baja performance en esta fecha triple de Eliminatorias y los directivos de la Albirroja decidieron ponerle fin a su vínculo contractual, tal como se había especulado en la previa.

La última caída por goleada ante Bolivia, no hace otra cosa que pensar en la forzada salida de Eduardo Berizzo del comando técnico de la selección de Paraguay. Antes, el estratega ya había manifestado: “La Federación no tiene ni que preocuparse por mí, no me debe nada ni le debo nada. Iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme. La clave es confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa”.

La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta.

Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja pic.twitter.com/VJ9dhFcEbl — APF (@APFOficial) October 15, 2021

Qué dijo la Federación de Paraguay

“La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja”, se le en el comunicado oficial del ente rector del fútbol paraguayo.

Qué pasó en el partido entre Bolivia y Paraguay

Bolivia goleó 4-0 a Paraguay este jueves en los 3.600 metros de altitud de La Paz en el inicio de la duodécima fecha de la eliminatoria sudamericana a Catar-2022, y revivió su sueño de clasificar al próximo Mundial.

Con empuje y sacrifico, la Verde hizo los goles a los 21, por medio de su voluntarioso delantero Rodrigo Ramallo, a los 53 con Moisés Villarroel, a los 84 por Víctor Abrego y a los 90+4 con Roberto Fernández.

Con esta victoria Bolivia suma 12 puntos en 12 partidos y al medio de un pelotón de países que pelean al menos la repesca ante un seleccionado de otro continente, mientras que Paraguay se queda estacionado también con 12 puntos y su técnico Eduardo Berizzo sin aplacar las críticas a su labor.

TAMBIÉN PUEDES LEER