Los últimos resultados para la selección de Paraguay no han sido de los mejores y eso lo sabe Eduardo Berizzo . El estratega argentino no ha esquivado la pregunta sobre su continuidad al mando de la Albirroja y aseguró lo que puede pasar si los objetivos no se consiguen y la Federación de Paraguay decide no contar más con sus servicios. Esto lo dijo a pocas horas del duelo ante la selección de Bolivia .

“La Federación no tiene ni que preocuparse por mí, no me debe nada ni le debo nada. Iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme. La clave es confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. No deben pagarme nada, no deben pagarme ni el mes de octubre. Lo económico aquí en lo más absoluto importa”, manifestó el ‘Toto’ en rueda de prensa.

#Albirroja ⚪🔴 | "Lo mejor que tengo son mis jugadores".



El análisis del DT Eduardo Berizzo y el futbolista Junior Alonso en la previa al encuentro ante Bolivia.



🔗 https://t.co/NKvcYMKkOW#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾#PoneteLaAlbirroja 🙌🏻 pic.twitter.com/762EtHypm9 — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 13, 2021

¿Recién empieza la Eliminatoria para Paraguay?

La verdadera eliminatoria comienza ahora (el jueves), en el choque contra Bolivia en La Paz, sostuvo este miércoles Berizzo antes del viaje de la delegación de Paraguay al escenario de juego, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. “La eliminatoria decisiva comienza este jueves ante Bolivia, no hay espacio para otra idea que no sea ganar. Necesitamos ganar”, dijo el orientador del conjunto albirrojo, sexto en la clasificación para Catar 2022.

Berizzo dijo en conferencia de prensa que Paraguay quiere revertir su imagen, derrumbada el domingo por Chile que le ganó 2-0 en Santiago. “Debemos dar una muestra de rebeldía (ante Bolivia). Ante Chile fue un partido muy bajo pero este jueves tenemos una gran oportunidad. Confiamos en nuestra capacidad de imaginar un gran partido y de poder desarrollarlo en La Paz”, apuntó.