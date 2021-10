La selección paraguaya solo sumó 1 punto en la fecha triple de octubre, en el marco de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 . Ante ello, el seleccionador argentino ha sido muy cuestionado por la prensa y algunas personalidades del fútbol en territorio guaraní. En lo que sería su inminente salida del banquillo albirrojo, muchos ya vocean a Fernando Jubero como su sucesor. Pero, quién es este técnico que podría ser el sucesor del ‘Toto’ en el banquillo paraguayo.

La última caída por goleada ante Bolivia , no hace otra cosa que pensar en la forzada salida de Eduardo Berizzo del comando técnico de la selección de Paraguay. Antes, el estratega ya había manifestado: “La Federación no tiene ni que preocuparse por mí, no me debe nada ni le debo nada. Iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme. La clave es confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa”.

Quién es Fernando Jubero, el posible reemplazo de Berizzo

Su buena campaña de con el Guaraní de Paraguay, puntero del fútbol paraguay con 22 puntos en 11 partidos, lo pone en la órbita de posibles reemplazantes para tomar el buzo que dejaría Eduardo Berizzo, si es que la Federación Paraguaya de Fútbol decide no contar más con sus servicios.

En Paraguay ya se habla del tema. El periodista Andrés Rolón de GEN, que directivos de la federación ya entraron en contacto con sus pares del club Guaraní.

“Preguntaron (APF) si habría la predisposición, del club y del entrenador, para dirigir los próximos dos partidos, como interino. Está chequeada (la información)”, afirmó Rolón.

En qué clubes ha dirigido Fernando Jubero

Fernando Jubero es un entrenador español nacido en Barcelona. Actualmente tiene 47 años y desde hace años radica en Paraguay. En su trayectoria ha dirigido a 4 grandes del fútbol paraguayo: Guaraní, Olimpia, Libertad y Cerro Porteño.

