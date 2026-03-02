Por Redacción EC

River Plate ya tiene definido a su nuevo entrenador: Eduardo “Chacho” Coudet asumirá el cargo y firmará un contrato que lo vinculará al club hasta diciembre de 2027. La dirigencia alcanzó un acuerdo total con el técnico argentino, quien reemplazará a Marcelo Gallardo y encabezará un nuevo proyecto deportivo en el equipo de Núñez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.