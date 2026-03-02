River Plate ya tiene definido a su nuevo entrenador: Eduardo “Chacho” Coudet asumirá el cargo y firmará un contrato que lo vinculará al club hasta diciembre de 2027. La dirigencia alcanzó un acuerdo total con el técnico argentino, quien reemplazará a Marcelo Gallardo y encabezará un nuevo proyecto deportivo en el equipo de Núñez.

El entrenador de 51 años llegará procedente del Deportivo Alavés de España, donde dirigió su último partido recientemente. Para concretar su incorporación, River debe resolver su desvinculación del club europeo, lo que implicaría una negociación económica o una posible renuncia del propio técnico.

La firma del contrato está prevista para los próximos días, una vez que Coudet viaje a Buenos Aires para oficializar su llegada. Su elección se dio tras una reunión clave con la dirigencia, que lo consideró el candidato ideal para iniciar una nueva etapa y devolver al equipo a los primeros planos del fútbol argentino y continental.

En cuanto a su debut, está previsto que se produzca el 12 de marzo, cuando River visite a Huracán por el Torneo Apertura, marcando el inicio de un ciclo que genera expectativa entre los hinchas. El “Chacho”, que ya tuvo un pasado como jugador del club, tendrá el desafío de reconstruir el equipo y volver a pelear por títulos.