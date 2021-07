Luego del empate sin goles entre Atlético Mineiro y Boca Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, la definición quedó abierta, pero Atlético Mineiro ya tiene una baja, se trata del delantero Eduardo Vargas, quien dio positivo a coronavirus y hay temor por otros posibles casos en el plantel.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el club dio a conocer que Eduardo presentó los síntomas y quedó descartado, también para el duelo por el Brasileriao ante Corinthians que terminó 2-1 a favor de Atlético Mineiro.

El partido de vuelta programado para el martes 20 de julio, se jugará en medio de la polémica, debido a que en el primer partido, el árbitro colombiano Andrés Rojas anuló un gol debido a una decisión polémica, en donde se acusó al exjugador de River Plate, Ignacio Fernández de influenciar en la decisión del juez principal.

El ambiente se calentó mucho más, luego que el presidente del club brasileño, Sergio Batista afirmara que su plantel recibió malos tratos en su visita a la Bombonera e incluso antes de jugarse el partido.

“Los vamos a recibir de la misma manera que nos recibieron a nosotros. Arribamos al aeropuerto cerca de la medianoche, nos volvieron a hacer los testeos que ya nos habíamos hecho y tuvimos que esperar los resultados con mucho frío durante dos horas. Al hotel llegamos casi a las 3”.

Debido a la polémica arbitral, Batista aseguró que no aceptarán presiones al árbitro en el partido en Brasil: “Le pediremos a Conmebol un árbitro de primer nivel que sea neutral. Me desperté alrededor de las 6 de la mañana, encendí el televisor y los medios solo informaron con una clara intención de presionar. No lo aceptaremos”.