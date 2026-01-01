El 2026 empezó con todo: así fue el primer gol de la temporada en el fútbol mundial | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

El 2026 empezó con todo. Australia fue el escenario del arranque goleador del año, pues Lachlan Rose, delantero de Newcastle Jets, anotó el primer tanto en la victoria pro 3-1 sobre Auckland FC, por la A-League. Es más, también se registró la primera expulsión.

Corrían 7 minutos del partido cuanod Rose apereció bien posicionado en el área para definir con precisión y estreno goleador del 2026. Así, los Jets se pusieron en ventaja y dominaron el trámite del juego.

A los 13′, Jesse Randall igualó las acciones y puso el partido apretado. Auckland City reaccionó rápido y buscó el arco contrario con el objetivo de darle vuelta al marcador.

No obstante, los goles de Will Dobson y otra vez Lachlan Rose definieron el partido 3-1. Con este resultado, los Jets iniciaron el 2026 ubicándose en la sexta posición de la liga de Australia con 15 puntos, a cinco del líder Auckland.

