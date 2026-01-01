El 2026 empezó con todo: así fue el primer gol de la temporada en el fútbol mundial | VIDEO

El 2026 empezó con todo. Australia fue el escenario del arranque goleador del año, pues Lachlan Rose, delantero de Newcastle Jets, anotó el primer tanto en la victoria pro 3-1 sobre Auckland FC, por la A-League. Es más, también se registró la primera expulsión.

Corrían 7 minutos del partido cuanod Rose apereció bien posicionado en el área para definir con precisión y estreno goleador del 2026. Así, los Jets se pusieron en ventaja y dominaron el trámite del juego.

A los 13′, Jesse Randall igualó las acciones y puso el partido apretado. Auckland City reaccionó rápido y buscó el arco contrario con el objetivo de darle vuelta al marcador.

No obstante, los goles de Will Dobson y otra vez Lachlan Rose definieron el partido 3-1. Con este resultado, los Jets iniciaron el 2026 ubicándose en la sexta posición de la liga de Australia con 15 puntos, a cinco del líder Auckland.

⚽🇦🇺TENEMOS EL PRIMER GOL DEL AÑO! Lachlan Rose para el Newcastle Jets en Australia se lleva la medalla.pic.twitter.com/XEqdDaNker — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 1, 2026