La clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes de celebración, alegría y esperanza. Sin embargo, una escena ocurrida lejos del foco principal del partido terminó robándose el corazón de miles de aficionados. No hubo trofeos, goles ni discursos. Bastó un abrazo para que el tiempo retrocediera más de una década.

Mientras los jugadores celebraban la victoria sobre República Democrática del Congo, José Néstor Pékerman reapareció en el camino de dos futbolistas que crecieron bajo su tutela. James Rodríguez fue el primero en acercarse. El capitán colombiano encontró nuevamente al técnico que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial y, por unos segundos, ambos parecieron olvidar el ruido del estadio para compartir una conversación íntima, cargada de afecto y gratitud.

Instantes después apareció Juan Fernando Quintero. El mediocampista corrió directamente hacia el entrenador argentino, como quien busca reencontrarse con un viejo maestro. El abrazo entre los tres no fue uno más: representó la unión de generaciones, recuerdos imborrables y una historia construida a base de confianza, talento y sueños cumplidos. Fueron segundos que resumieron años enteros de vivencias compartidas con la camiseta amarilla.

EL TIERNO ABRAZO ENTRE PEKERMAN, JAMES Y JUANFER 🇨🇴



Los jugadores de Colombia se acercaron a saludar al ex DT y a Iván Córdoba



📽️ivanramiroc pic.twitter.com/qNFrKTR73I — Diario Olé (@DiarioOle) June 24, 2026

Pékerman no solo dirigió a Colombia en dos Mundiales; también dejó una huella profunda en futbolistas que todavía hoy lo consideran una figura fundamental en sus carreras. Por eso, en medio de la euforia por la clasificación, aquel encuentro espontáneo emocionó a los hinchas. Porque el fútbol, a veces, no se explica con estadísticas ni resultados. A veces, simplemente se entiende a través de un abrazo.

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