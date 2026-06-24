Por Kenyi Peña Andrade

La clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes de celebración, alegría y esperanza. Sin embargo, una escena ocurrida lejos del foco principal del partido terminó robándose el corazón de miles de aficionados. No hubo trofeos, goles ni discursos. Bastó un abrazo para que el tiempo retrocediera más de una década.