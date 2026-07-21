Otamendi se despide de la Selección Argentina con un emotivo mensaje tras la final del Mundial 2026. Foto: Instagram/Nicolás Otamendi
Otamendi se despide de la Selección Argentina con un emotivo mensaje tras la final del Mundial 2026. Foto: Instagram/Nicolás Otamendi
Por Redacción EC

Nicolás Otamendi puso punto final a su etapa en la Selección Argentina luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El experimentado defensor cerró un ciclo de más de 17 años vistiendo la camiseta albiceleste, período en el que se convirtió en uno de los referentes de la generación más exitosa del fútbol argentino.

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