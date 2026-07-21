Nicolás Otamendi puso punto final a su etapa en la Selección Argentina luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El experimentado defensor cerró un ciclo de más de 17 años vistiendo la camiseta albiceleste, período en el que se convirtió en uno de los referentes de la generación más exitosa del fútbol argentino.

Tras el regreso del plantel dirigido por Lionel Scaloni a Buenos Aires y el cálido recibimiento de los hinchas, el zaguero utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de la selección con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

El emotivo mensaje de despedida de Nicolás Otamendi

A través de su cuenta de Instagram, Otamendi publicó tres fotografías acompañadas de un extenso texto en el que expresó el dolor por no haber podido cerrar su carrera con un nuevo título mundial, aunque destacó el orgullo de haber defendido la camiseta argentina hasta el final.

“No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho. Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta”, dijo el defensa argentino.

El defensor también dedicó palabras de reconocimiento a sus compañeros de equipo, quienes lo acompañaron durante el Mundial: “Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón”.

Argentina celebró la clasificación con un emotivo mensaje para Messi que se volvió viral. Foto: Nicolás Otamendi/Instagram

Asimismo, agradeció el apoyo de su familia durante toda su carrera y el respaldo permanente de los hinchas argentinos. “Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos. A mi familia… gracias por sostenerme siempre. En cada alegría y en cada golpe. Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas”.

Finalmente, dedicó unas palabras a todos los hinchas de la Albiceleste. “Y gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo”, apuntó.

El histórico central concluyó su despedida con una reflexión sobre lo que significó vestir la camiseta nacional: “Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Siempre Argentina”.

Un ciclo de 17 años lleno de títulos y momentos históricos

Desde su debut en la Selección Argentina en 2009, Nicolás Otamendi construyó una carrera marcada por la regularidad y el liderazgo. Se consolidó como uno de los futbolistas de confianza de distintos entrenadores y terminó siendo una pieza clave en el exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

A lo largo de su trayectoria defendió la camiseta albiceleste en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. También disputó cinco ediciones de la Copa América (2015, 2016, 2019, 2021 y 2024), la Finalissima 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

El defensor cerró su etapa en la Selección Argentina con 139 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del combinado nacional. Durante esos 17 años levantó cuatro títulos internacionales:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Copa del Mundo Qatar 2022.

Copa América 2024.

Con su ciclo en la Albiceleste oficialmente concluido, Nicolás Otamendi iniciará una nueva etapa en el club del que es hincha, poniendo fin a una carrera internacional que quedó marcada por la obtención de la tercera estrella mundial y por su papel como uno de los grandes referentes de una generación histórica del fútbol argentino.

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