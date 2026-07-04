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Resumen

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el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia en el Mundial.
el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia en el Mundial.
Por Marco Quilca León

El pitazo final que confirmó la victoria de Colombia sobre Ghana por 1-0 tuvo un significado especial para Néstor Lorenzo. Mientras celebraba con sus jugadores el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, una figura conocida apareció en la zona mixta: José Pékerman. El histórico entrenador argentino, responsable del resurgimiento de la selección cafetera en la última década, esperaba a quien durante años fue su inseparable asistente. Apenas se encontraron, ambos se fundieron en un largo abrazo que emocionó a futbolistas, periodistas y aficionados.

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