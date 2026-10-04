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Resumen

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La selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en un amistoso disputado en el Estadio Monumental de River Plate. (Foto: Agencias)
La selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en un amistoso disputado en el Estadio Monumental de River Plate. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en un amistoso que terminó bajo la lupa de la prensa internacional. El resultado fue contundente, pero el contexto del encuentro generó cuestionamientos: la selección africana llegó a Buenos Aires apenas seis horas antes del partido, después de un vuelo de once horas desde Casablanca, y tuvo que presentarse con un equipo compuesto mayoritariamente por futbolistas Sub 23. Por ello, el diario español Marca calificó el compromiso como “el amistoso de la vergüenza”.

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