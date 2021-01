El Atlético de Madrid sigue en la búsqueda del reemplazo de Diego Costa, quien antes de terminar el año dejó el cuadro ‘Colchonero’ por “motivos personales”. El equipo de Diego Simeone tendría en la mira a Moussa Dembélé para acompañar a Luis Suárez y Joao Félix en el ataque.

Según medios franceses, el Atlético de Madrid ha sumado a Dembélé en su agenda de posibles refuerzos. El delantero milita actualmente en el Olympique de Lyon y está dispuesto a dejar el club para asumir nuevos retos, por lo que una posible oferta de los ‘Colchoneros’ podría dar resultado. Sin embargo, el cuadro francés no la pondría fácil, por lo que los españoles deberán convencerlos de ceder a una de sus figuras.

Otros nombres

Moussa Dembélé no sería el único delantero en la agenda de Diego Simeone. Milik fue la primera opción del Atlético de Madrid, pero el Nápoles no dio su brazo a torcer y continuó pidiendo 15 millones de euros por el atacante, cifra a la que los ‘Colchoneros’ no pueden llegar. Por ello, el cuadro madridista tiene otras cartas bajo la manga.

Willian José, actualmente en el Real Sociedad, se sumó al interés del Atlético de Madrid y su perfil coincide con lo que busca Diego Simeone para sustituir a Diego Costa.

No es la primera vez que el Atlético de Madrid busca a Raúl de Tomás, delantero del Espanyol. Sin embargo, su cláusula de rescisión es de 60 millones y no parece ser un monto que los ‘Colchoneros’ puedan cubrir.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO SUGERIDO:

River Plate vs. Palmeiras: reacción de Marcelo Gallardo tras el 2-0 de Luiz Adriano. (Video: ESPN)