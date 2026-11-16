Jorge Fossati volvió a celebrar un título en el fútbol uruguayo y lo hizo a su manera. A pocos días de cumplir 74 años, el entrenador se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 con Liverpool y protagonizó uno de los momentos más llamativos de los festejos: improvisó un bailecito mientras los jugadores y los hinchas le dedicaban el campeonato.

El técnico celebró la conquista junto al plantel negriazul en el estadio Jardines del Hipódromo. Al ritmo del cántico “vení, vení, cantá conmigo”, Fossati se sumó a la celebración y dejó una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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Liverpool remontó ante Danubio y conquistó el Torneo Clausura

La consagración de Liverpool llegó este domingo 15 de noviembre, luego de vencer por 2-1 a Danubio en la penúltima fecha del campeonato. El equipo de Fossati tuvo que remontar el marcador y superar la dificultad de jugar con un futbolista menos.

Danubio se adelantó a los 23 minutos mediante Mateo Peralta. La situación se complicó todavía más para Liverpool cuando Lucas Acosta fue expulsado a los 64 minutos, pero el conjunto negriazul no dejó de buscar el resultado.

La reacción llegó en el tramo final. Ruben Bentancourt anotó el empate a los 82 minutos y, apenas dos minutos después, Diego Romero marcó el 2-1 definitivo para completar la remontada y asegurar el título a falta de una jornada para el cierre de la competencia.

A pocos días de cumplir los 74 años, Jorge Fossati volvió a consagrarse. Pero lo mejor no fue el campeonato, sino el festejo 🕺🏾 https://t.co/mfTB8oCBzW — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 15, 2026

El baile de Jorge Fossati durante los festejos del campeón

Más allá de la conquista deportiva, uno de los momentos que se llevó las miradas fue el festejo de Jorge Fossati. Mientras los futbolistas y los aficionados celebraban el campeonato, el entrenador improvisó unos pasos de baile al ritmo de los cánticos de la hinchada.

El particular momento tuvo lugar en medio de la alegría por una consagración que llegó después de un partido complicado y una remontada en los últimos minutos.

Fossati, quien cumplirá 74 años el próximo 22 de noviembre, volvió así a levantar un trofeo en su país y celebró junto a un equipo que consiguió el objetivo bajo su dirección.

Bueeeeeeeen diiiiiiaaaaaa https://t.co/wEfcohuJAa — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 16, 2026

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