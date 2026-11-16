Fossati campeón con Liverpool: el baile del entrenador que se volvió protagonista de los festejos. Foto: X/@tenfieldoficial
Fossati campeón con Liverpool: el baile del entrenador que se volvió protagonista de los festejos. Foto: X/@tenfieldoficial
Por Redacción EC

Jorge Fossati volvió a celebrar un título en el fútbol uruguayo y lo hizo a su manera. A pocos días de cumplir 74 años, el entrenador se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 con Liverpool y protagonizó uno de los momentos más llamativos de los festejos: improvisó un bailecito mientras los jugadores y los hinchas le dedicaban el campeonato.

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