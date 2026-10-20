La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelve a instalarse en el centro del debate futbolístico, aunque esta vez con una distinción diferente. France Football lanzó el Balón de Oro de todos los tiempos, conocido como BOAT por sus siglas en inglés, una iniciativa conmemorativa por los 70 años del prestigioso galardón que busca elegir la mejor edición individual de su historia. La votación se realiza a través de la página oficial del premio y está abierta a los aficionados.

A diferencia de una elección que busca definir quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos, el BOAT propone escoger cuál fue la mejor versión de un ganador del Balón de Oro en un año determinado. Por eso, un mismo jugador puede aparecer con distintas ediciones de su premio. Messi, por ejemplo, compite con sus reconocimientos de diferentes temporadas, al igual que Cristiano Ronaldo. La iniciativa no modifica los galardones anteriores, sino que invita a comparar las actuaciones que quedaron en la historia del fútbol.

La lista reúne a diez leyendas que conquistaron el Balón de Oro al menos dos veces: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano, Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco van Basten, Michel Platini, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. Se trata de futbolistas de distintas generaciones, cuyas temporadas más destacadas son sometidas a la elección de los hinchas.

🟡🇵🇹 CR7 LIDERA LA VOTACIÓN POR EL BALÓN DE ORO DE TODOS LOS TIEMPOS 🗳️🤯 🗞️🇫🇷 Para este 2026, France Football organizó una elección entre TODOS LOS GANADORES del Ballon d'Or y el vencedor lo elige la gente sufragando a través de la web Para votar, hay que pagar UN EURO 💵 ⚠️ Según publicó la propia página del Balón de Oro en redes, a una semana del final de la votación, Cristiano Ronaldo es de momento el 1° en dicha elección — Diario Olé (@DiarioOle) October 20, 2026

En los resultados preliminares difundidos el 20 de octubre, Cristiano Ronaldo lideraba la votación con su Balón de Oro de 2008, obtenido cuando jugaba en el Manchester United. Según los porcentajes reportados por 365Scores, esa edición concentraba el 62% de los votos. Detrás aparecían Lionel Messi con sus premios de 2012, con el 13%, y 2023, con el 9%. Estas cifras son parciales y pueden cambiar antes del cierre.

La elección también tiene una particularidad: participar cuesta un euro por voto, según las reglas publicadas en el portal oficial. Los aficionados pueden votar por distintas ediciones, incluso más de una vez, realizando una contribución por cada participación. La votación se cerrará el 27 de octubre de 2026 a las 23:59, hora de París, y los resultados oficiales se anunciarán el 28 de octubre.

Así, el BOAT añade un nuevo capítulo a la histórica discusión sobre las grandes figuras del fútbol. Cristiano Ronaldo aparece en ventaja en el recuento preliminar, mientras que Messi mantiene dos de sus temporadas entre las más votadas. Sin embargo, el reconocimiento no determinará de manera definitiva quién es el mejor jugador de la historia: elegirá la edición del Balón de Oro que los participantes consideren más destacada entre las candidaturas seleccionadas.

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