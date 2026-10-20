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Resumen

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France Football lanzó una votación especial por los 70 años del Balón de Oro para elegir la mejor edición del premio en la historia. (Foto: AFP)
France Football lanzó una votación especial por los 70 años del Balón de Oro para elegir la mejor edición del premio en la historia. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelve a instalarse en el centro del debate futbolístico, aunque esta vez con una distinción diferente. France Football lanzó el Balón de Oro de todos los tiempos, conocido como BOAT por sus siglas en inglés, una iniciativa conmemorativa por los 70 años del prestigioso galardón que busca elegir la mejor edición individual de su historia. La votación se realiza a través de la página oficial del premio y está abierta a los aficionados.

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