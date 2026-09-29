Barcelona recupera la nostalgia de los 90 con una nueva camiseta retro. Foto: @FCBarcelona_cat
Barcelona recupera la nostalgia de los 90 con una nueva camiseta retro. Foto: @FCBarcelona_cat
Por Redacción EC

El FC Barcelona volvió a mirar hacia el pasado para presentar una nueva colección inspirada en los diseños que utilizó durante la década de los noventa. La línea recupera la estética de las temporadas comprendidas entre 1992 y 1995 y ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club.

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