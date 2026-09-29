El FC Barcelona volvió a mirar hacia el pasado para presentar una nueva colección inspirada en los diseños que utilizó durante la década de los noventa. La línea recupera la estética de las temporadas comprendidas entre 1992 y 1995 y ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club.

La propuesta combina prendas inspiradas directamente en los uniformes de aquella época con artículos de estilo casual, dirigidos tanto a aficionados como a seguidores de la moda deportiva y el coleccionismo.

Así es la nueva camiseta retro del Barcelona

La pieza principal de la colección es la Camiseta Retro Blaugrana 92-95, cuyo precio es de 69,99 euros. El diseño recupera las características franjas verticales anchas en azul y grana que identificaron al equipo durante aquel periodo.

La prenda incorpora además un cuello tipo polo, el escudo del Barcelona en el pecho y la firma “Barça” bordada en cursiva, elementos que buscan reproducir la estética clásica de aquellos años.

Junto con la camiseta también se ofrece el Pantalón corto Retro Blaugrana 92-95, disponible por 39,99 euros. Es de color azul y presenta bandas laterales blancas y rojas con el nombre del club repetido, además del escudo en una de las perneras.

La propuesta del Barcelona no se limita a la ropa de juego. Entre los productos disponibles aparece el Jersey 1899, una prenda de punto con franjas verticales blaugrana y el escudo del club en el pecho, que tiene un precio de 79,99 euros.

La historia es porta. ✨



Nova col·lecció retro 1992/95 ja disponible a les Barça Botiga! 💙❤️



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El año de fundación de la institución, 1899, también aparece asociado a unos calcetines retro, que incorporan el escudo bordado y tienen un precio de 14,99 euros.

De esta manera, el club amplía la colección hacia prendas que pueden utilizarse como ropa casual, más allá de la recreación de los antiguos uniformes de fútbol.

¿Dónde se pueden comprar las prendas retro del Barça?

Los productos aparecen identificados con la etiqueta “Barça Exclusive”, que señala su disponibilidad a través de los canales oficiales de la entidad. La colección cuenta además con una sección editorial dedicada a esta propuesta y una selección específica de prendas con corte “fit mujer”.

El lanzamiento se suma a una tendencia cada vez más presente entre los grandes clubes europeos: recuperar camisetas y elementos gráficos de décadas anteriores para convertirlos en productos vinculados con la moda deportiva, la nostalgia y el coleccionismo.

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