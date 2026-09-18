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Resumen

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El Betis y el hermoso homenaje a sus socios mayores en un partido de la Liga de España.
El Betis y el hermoso homenaje a sus socios mayores en un partido de la Liga de España.
Por Marco Quilca León

La escena habitual cambió por una noche. Los niños que suelen acompañar a los futbolistas en su salida al campo dieron paso a once protagonistas muy especiales: los socios más longevos del Real Betis. El jueves, antes del partido frente al Getafe por LaLiga, los aficionados mayores pisaron el césped junto a los jugadores verdiblancos y recibieron un homenaje que rápidamente se ganó el cariño de los hinchas.

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