El Betis y el hermoso homenaje a sus socios mayores en un partido de la Liga de España.

La escena habitual cambió por una noche. Los niños que suelen acompañar a los futbolistas en su salida al campo dieron paso a once protagonistas muy especiales: los socios más longevos del Real Betis. El jueves, antes del partido frente al Getafe por LaLiga, los aficionados mayores pisaron el césped junto a los jugadores verdiblancos y recibieron un homenaje que rápidamente se ganó el cariño de los hinchas.

Con sus camisetas del Betis y visiblemente emocionados, los once socios acompañaron a los futbolistas durante uno de los momentos más tradicionales de una jornada de fútbol. Cada uno caminó junto a un jugador, representando a una generación de hinchas que ha construido su vínculo con el club a lo largo de décadas. Todos los homenajeados eran mayores de 80 años.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación Real Betis Balompié como parte de las actividades dedicadas a las personas mayores. El club quiso poner en valor su fidelidad y el papel que cumplen dentro de la familia verdiblanca. “De abuelos a nietos” fue el mensaje que acompañó las imágenes difundidas por el Betis en sus redes sociales, en una clara referencia a una pasión que se transmite de generación en generación.

De abuelos a nietos.



𝑼𝒏𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒍𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒊𝒔. pic.twitter.com/pEGugPBRBR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 17, 2026

Pero el homenaje no terminó con la salida al campo. Durante la jornada también se presentó oficialmente el Real Betis Walking Football, una modalidad adaptada para personas mayores en la que no está permitido correr. El objetivo es que puedan mantenerse vinculadas al fútbol y continuar practicando deporte, disfrutando de una actividad pensada para sus necesidades. La propuesta cuenta con la colaboración de Grupo Reche.

Y la noche tuvo un final todavía más especial para los homenajeados. El Betis derrotó 1-0 al Getafe con un gol de Ez Abde, marcado antes del descanso tras una asistencia de Troy Parrott. Así, los once socios que por unos minutos dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas pudieron celebrar desde las tribunas una victoria de su equipo. Una noche distinta, con una camiseta verdiblanca como punto de encuentro entre generaciones.

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