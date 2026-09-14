El experimentado arquero caboverdiano protagonizó una desafortunada jugada en la liga chilena que dio la vuelta al mundo. Foto: @ESPNArgentina
El experimentado arquero caboverdiano protagonizó una desafortunada jugada en la liga chilena que dio la vuelta al mundo. Foto: @ESPNArgentina
Por Redacción EC

Un insólito e inesperado momento se vivió en el fútbol chileno durante la actuación de Josimar Dias ‘Vozinha’, flamante refuerzo de Colo Colo. El guardameta de Cabo Verde, cuya inclusión entre los nominados a los premios The Best de la FIFA al mejor portero de la temporada había generado gran expectativa entre la fanaticada colocolina, cometió un grosero error de cálculo que le impidió mantener el arco en cero por más tiempo tras su arribo a la institución alba.

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