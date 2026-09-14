Un insólito e inesperado momento se vivió en el fútbol chileno durante la actuación de Josimar Dias ‘Vozinha’, flamante refuerzo de Colo Colo. El guardameta de Cabo Verde, cuya inclusión entre los nominados a los premios The Best de la FIFA al mejor portero de la temporada había generado gran expectativa entre la fanaticada colocolina, cometió un grosero error de cálculo que le impidió mantener el arco en cero por más tiempo tras su arribo a la institución alba.

La jugada desafortunada se produjo en el transcurso del primer tiempo, tras un córner en el que Vozinha quiso salir a despejar el centro, pero terminó pagando cara su intuición: se quedó en el aire mientras miraba pasar la pelota en dirección a su portería.

La imagen de la desatención del portero internacional no tardó en viralizarse en las plataformas digitales y medios deportivos de la región. Portales e hinchas internacionales expresaron su asombro ante la jugada.

⚠️ El primer gol en contra que recibio Vozinha en Colo-Colo:pic.twitter.com/AsWkxcHNf5 — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 13, 2026

A pesar del blooper, el vestuario de Colo Colo y su comando técnico le brindaron su respaldo absoluto al arquero durante el entretiempo para evitar que el fallo afectara su fortaleza mental en el resto del compromiso. No obstante, la acción se convirtió de inmediato en la jugada más comentada de la jornada, marcando de forma amarga la primera anotación encajada por el arquero caboverdiano en el fútbol chileno.

Con este desafortunado episodio, Vozinha buscará dar vuelta a la página rápidamente en la próxima fecha para demostrar la jerarquía bajo los tres palos que lo llevó a la élite mundial. Colo Colo confía en que el guardameta retome la solidez bajo los tres palos y convierta esta jugada en una mera anécdota dentro de la campaña del cuadro popular.

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