El Brasileirao en la cima: el top 10 de los fichajes más caros del fútbol sudamericano | GALERÍA

Cada año se reafirma el poderío económico de los clubes del Brasileirao en Sudamérica, pues desembolsan millonariuos montos por futbolistas que militan en las ligas más competitivas de Europa. Lucas Paquetá es el claro ejemplo de esto, pero no es el único caso. Flamengo pagó 42 millones de euros al West Ham por el fichaje de su máxima estrella. Recientemente, Palmeiras cerró la incorporación del colombiano John Arias; y si vamos más atrás, encontramos un hecho curioso: el Brasileirao domina el top 10 de contrataciones más caros del continente. Junto a Paquetá, también aparecen en la lista jugadores como Gerson, Vitor Roque, Thiago Almada, Wendel, Gabriel Barbosa y otros más. Revisa en esta galería quiénes son los futbolistas y clubes que dominan el mercado de fichajes. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru