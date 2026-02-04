El Brasileirao en la cima: el top 10 de los fichajes más caros del fútbol sudamericano | GALERÍA

Flamengo pagó cerca de 42 millones de euros por Lucas Paquetá este 2026. El brasileño llegó proecedente del West Ham de la Premier League. (Foto: Flamengo)
1. Lucas Paquetá
  • Flamengo pagó cerca de 42 millones de euros por Lucas Paquetá este 2026. El brasileño llegó proecedente del West Ham de la Premier League. (Foto: Flamengo)
  • Cruzeiro anunció el fichaje de Gerson este 2026 a cambio de 27 millones de euros. El volante brasileño llegó procedente del Zenit de Rusia. (Foto: Cruzeiro)
  • En 2025, Palmeiras compró en 25.5 millones de euros a Vitor Roque, quien no tuvo continuidad en Barcelona. (Crédito: Alamy Stock Photo).
  • John Arias es la reciente compra del Palmeiras. El 'Verdao' compró al colombiano en 25 millones de euros al Wolverhampton de la Premier League. (Foto: Getty Images)
  • Botafogo desembolsó 20 millones de euros en 2024 por el fichajes de Thiago Almada, quien jugaba en Atlanta United. (Foto: Botafogo)
  • Botafogo también sorprendió al anunciar el fichaje de Wendel por 20 millones de euros. Su equipo anterio había sido Bayer Leverkusen. (Foto: Zenit)
  • Paulinho pasó del Atlético Mineiro al Palmeiras a cambio de 18 millones de euros. (Foto: Palmeiras)
  • Flamengo anunció la compra de Carlos Alcaraz a cambio de 18 millones de euros. (Foto: Brasileirao)
  • Gabigol dejó el Inter de Milán por el Flamengo a cambio de 17 millones de euros. (Foto: Agencias)
  • Luiz Henrique pasó del Betis al Botafogo por 16 millones de euros. (Foto: Botafogo)
Por Redacción EC

Cada año se reafirma el poderío económico de los clubes del Brasileirao en Sudamérica, pues desembolsan millonariuos montos por futbolistas que militan en las ligas más competitivas de Europa. Lucas Paquetá es el claro ejemplo de esto, pero no es el único caso.

