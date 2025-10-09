El Canal del Fútbol en vivo : pasa en Ecuador el partido de la Selección Ecuador vs. Estados Unidos por el amistoso internacional de la fecha FIFA. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. Asimismo, la señal de Teleamazonas también pasará el duelo en vivo y en directo. Por otro lado, Zapping pasará el amistoso de manera diferida. No recomendamos sintonizarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV.

VIDEO RECOMENDADO Sigue la transmisión del amistoso Ecuador vs. Estados Unidos desde el Q2 Stadium de Texas.