Por Redacción EC

El Canal del Fútbol en vivo: pasa en Ecuador el partido de la Selección vs. por el amistoso internacional de la fecha FIFA. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. Asimismo, la señal de Teleamazonas también pasará el duelo en vivo y en directo. Por otro lado, Zapping pasará el amistoso de manera diferida. No recomendamos sintonizarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.