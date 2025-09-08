Vía El Canal del Fútbol en vivo, no te pierdas ningún detalle del Ecuador vs. Argentina desde Guayaquil.
Vía El Canal del Fútbol en vivo, no te pierdas ningún detalle del Ecuador vs. Argentina desde Guayaquil.
Redacción EC
El Canal del Fútbol en vivo: pasa en Ecuador el partido de la Selección vs. Argentina por fecha 18 de las . ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. Asimismo, a través de Movistar TV, YouTube, GO.net, Xtrim Play y NETLIFE. ‘La Tri’ se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 26 puntos, y tiene un boleto asegurado a la Copa del Mundo. La ‘Albiceleste’, por su lado, está en la primera posición con 38 unidades.

