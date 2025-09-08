El Canal del Fútbol en vivo: pasa en Ecuador el partido de la Selección Ecuador vs. Argentina por fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. Asimismo, a través de Movistar TV, YouTube, GO.net, Xtrim Play y NETLIFE. ‘La Tri’ se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 26 puntos, y tiene un boleto asegurado a la Copa del Mundo. La ‘Albiceleste’, por su lado, está en la primera posición con 38 unidades.