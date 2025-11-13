El Canal del Fútbol en vivo: pasa en Ecuador el partido de la Selección Ecuador vs. Canadá por el amistoso internacional de la fecha FIFA. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. Asimismo, la señal de Teleamazonas también pasará el duelo en vivo y en directo. Por otro lado, Zapping pasará el amistoso de manera diferida. No recomendamos sintonizarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV.
