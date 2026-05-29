El Canal del Fútbol en vivo : pasa en Ecuador el partido de la Selección Ecuador vs. Arabia Saudita por el amistoso internacional de la fecha FIFA. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. No recomendamos sintonizarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV. ‘La Tri’ buscará ponerse a punto para asumir una nueva cita mundialista en donde luchará con Alemania, Costa de Marfil y Curazao por un boleto a la siguiente fase.

El Canal del Fútbol en vivo : pasa en Ecuador el partido de la Selección Ecuador vs. Arabia Saudita por el amistoso internacional de la fecha FIFA. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. No recomendamos sintonizarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV. ‘La Tri’ buscará ponerse a punto para asumir una nueva cita mundialista en donde luchará con Alemania, Costa de Marfil y Curazao por un boleto a la siguiente fase. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.