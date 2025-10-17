El Canal del Fútbol EN VIVO: es el canal oficial en suelo ecuatoriano que transmitirá el partido de Liga de Quito vs. Barcelona SC por la fecha 2 del hexagonal de la Liga Pro. ¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN DIRECTO? Hay tres maneras de ver la señal en Ecuador. Por TV Cable lo encuentras en el 214 SD y 745 HD en la mayoría de ciudades. Por cable lo podrás ver en Claro TV (100 SD y 66 HD) y en DURECTV (655 SD y 1655 HD. Y por señal abierta en los canales 3 SD y 777 HD. ¿Cómo ver El Canal del Fútbol por internet? Tendrás que descargarte la app que está disponible en Play y App Store, y lo podrás mirar desde tu dispositivo móvil, PC, tablet y Smart TV. Cabe resaltar que el partido inicia a partir de las 8:15 de la noche.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.