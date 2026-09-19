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Resumen

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El choque de Churín con su compañero que le provocó una fuerte hemorragia en la nariz.
El choque de Churín con su compañero que le provocó una fuerte hemorragia en la nariz.
Por Marco Quilca León

Un fuerte choque encendió las alarmas durante el partido entre Racing Club y Sarmiento de Junín por la décima fecha del Torneo Clausura argentino. Diego Churín, exdelantero de Universitario de Deportes, protagonizó un accidente con su propio compañero Cristian “la Flaca” Zabala y terminó con una intensa hemorragia en la nariz. El delantero quedó tendido sobre el césped y rápidamente pidió asistencia médica. El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda.

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