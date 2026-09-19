Un fuerte choque encendió las alarmas durante el partido entre Racing Club y Sarmiento de Junín por la décima fecha del Torneo Clausura argentino. Diego Churín, exdelantero de Universitario de Deportes, protagonizó un accidente con su propio compañero Cristian “la Flaca” Zabala y terminó con una intensa hemorragia en la nariz. El delantero quedó tendido sobre el césped y rápidamente pidió asistencia médica. El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda.

La acción se produjo en una disputa del partido y el impacto entre ambos futbolistas fue fortuito. Churín recibió el golpe en el rostro y comenzó a sangrar de manera abundante, una situación que generó preocupación tanto entre sus compañeros como entre los integrantes del cuerpo médico. El atacante tuvo que abandonar momentáneamente la acción para ser atendido a un costado del campo.

Mientras los médicos de Sarmiento revisaban al delantero, el partido continuó en Avellaneda. Churín permaneció bajo atención para controlar la hemorragia y evaluar las consecuencias del fuerte impacto. La escena llamó especialmente la atención por la cantidad de sangre que comenzó a brotar de la nariz del futbolista, aunque el golpe se produjo de manera accidental.

QUE MALA SUERTE… Diego Churín chocó con la Flaca Zabala y tuvo que ser atendido por los médicos por una fuerte hemorragia en su nariz. pic.twitter.com/uBW285mZkS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

El episodio ocurrió en un partido que terminó con victoria de Racing por 3-1. Gonzalo Escudero abrió el marcador para la Academia, Junior Marabel igualó para Sarmiento y Adrián “Maravilla” Martínez volvió a poner en ventaja al conjunto local. Ignacio Rodríguez apareció sobre el final para sentenciar el resultado en el Cilindro.

La victoria permitió a Racing cortar una racha de ocho fechas sin ganar en el Clausura y salir del último puesto de la Zona B, mientras que Sarmiento se quedó con 16 puntos. Para el equipo de Junín, la noche dejó además la preocupación por el estado de Churín después de un choque que, pese a ser accidental, provocó una de las imágenes más fuertes del encuentro.

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