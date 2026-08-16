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Resumen

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El emotivo homenaje de los hinchas del Breda con Mats Seuntjens tras el fallecimiento de su hija recién nacida. (Foto: Agencias)
El emotivo homenaje de los hinchas del Breda con Mats Seuntjens tras el fallecimiento de su hija recién nacida. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

El fútbol quedó en segundo plano en el estadio Rat Verlegh de Breda. El NAC Breda perdió 2-0 ante VVV-Venlo, pero el resultado fue apenas una anécdota frente al emotivo homenaje que la hinchada preparó para Mats Seuntjens y su pareja, Elba, tras la muerte de su hija recién nacida. El futbolista decidió volver a las canchas pocos días después de la tragedia y recibió el respaldo de todo el estadio.

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