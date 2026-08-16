El fútbol quedó en segundo plano en el estadio Rat Verlegh de Breda. El NAC Breda perdió 2-0 ante VVV-Venlo, pero el resultado fue apenas una anécdota frente al emotivo homenaje que la hinchada preparó para Mats Seuntjens y su pareja, Elba, tras la muerte de su hija recién nacida. El futbolista decidió volver a las canchas pocos días después de la tragedia y recibió el respaldo de todo el estadio.

Al finalizar el encuentro, más de 18 mil aficionados se pusieron de pie para acompañar a Seuntjens y a su familia. En las tribunas apareció una enorme pancarta con un mensaje que resumió el sentimiento de todos: “El cielo tiene una estrellita más”. Los hinchas también encendieron miles de luces y bengalas mientras el estadio se llenaba de aplausos y cánticos.

La pequeña se llamaba Celine Inaya Seuntjens Silva. El propio NAC Breda comunicó la semana pasada la dolorosa noticia y expresó su solidaridad con el futbolista y su pareja. Después del partido, Seuntjens y Elba permanecieron en el centro del campo, abrazados y visiblemente conmovidos, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico se sumaban al homenaje.

Mats Seuntjens, jugador del NAC Breda, perdió a su hijita recién nacida y decidió jugar a los días.



Después del partido los hinchas le prepararon este homenaje, con una bandera que decía “EL CIELO TIENE UNA ESTRELLITA MÁS”.



Durísimo. 💔🇳🇱 pic.twitter.com/29sOdijh4V — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 15, 2026

La escena también tuvo un detalle especial: los aficionados visitantes del VVV-Venlo se unieron al gesto. Las plantillas y los integrantes de ambos clubes permanecieron juntos en el campo, dejando de lado la rivalidad para acompañar a la familia en un momento de profundo dolor. “Mucho más que fútbol...”, escribió posteriormente el NAC Breda al compartir imágenes de aquella noche.

Así, una derrota terminó convirtiéndose en una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de un club. Seuntjens volvió a jugar pese a atravesar una tragedia personal y encontró en su gente un abrazo colectivo. Bajo el cielo de Breda, miles de luces acompañaron el recuerdo de Celine y dejaron una imagen difícil de olvidar.

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