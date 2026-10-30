El clásico se disputará el sábado 31 de octubre, con relatos y comentarios de Antonio Casale y Andrés Marocco. El partido se podrá ver en VIVO por ESPN en Disney+ Plan Premium y en el canal de YouTube de ESPN Fans.
El clásico se disputará el sábado 31 de octubre, con relatos y comentarios de Antonio Casale y Andrés Marocco. El partido se podrá ver en VIVO por ESPN en Disney+ Plan Premium y en el canal de YouTube de ESPN Fans.
Por Redacción EC

ESPN en conjunto con la Bundesliga, presentará Football Funzone: Der Klassiker, una transmisión alternativa que recreará el partido completo del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en tiempo real en un entorno virtual de Playmobil.

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