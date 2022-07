¡El Clásico vuelve! Real Madrid vs. Barcelona 2022 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso de pretemporada este sábado 23 de julio desde las 10:00 p.m. (horario peruano) y 5:00 a.m. (horario español) en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

A pesar de que no se trata de un partido por los puntos o un trofeo oficial, el clásico español siempre tendrá un atractivo especial. En esta ocasión particular, el cruce en Las Vegas entre el equipo de Xavi Hernández y el Carlo Ancelotti posee como gran novedad a los nuevos rostros que incorporaron para sus respectivos planteles.

HORARIO DE EL CLÁSICO, REAL MADRID VS. BARCELONA

Perú – 10:00 p.m.

Ecuador – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

México – 10:00 p.m.

Chile – 11:00 p.m.

Venezuela – 11:00 p.m.

Bolivia – 11:00 p.m.

Paraguay – 11:00 p.m.

Argentina – 12:00 a.m. (24 de julio)

Uruguay – 12:00 a.m. (24 de julio)

Brasil – 12:00 a.m. (24 de julio)

España – 5:00 a.m. (24 de julio)

Del lado de Barcelona, el elenco catalán tiró la casa por la ventana con los fichajes estelares de Robert Lewandowski y Raphinha. El polaco y el brasileño llegan para cambiar el rostro del conjunto que ya cuenta con nombres de la talla de Gerard Piqué, Pierre Emerick Aubameyang, Sergio Busquets, Pedri González, Ansu Fati, entre otros.

En tanto, Real Madrid, que se quedó con las ganas de sumar a Kylian Mbappé, se movió en el mercado para contratar al central Antonio Rüdiger y el volante Aurélien Tchouaméni. Ambos arriban como opciones para el campeón de Europa que tiene en sus filas a Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba y la base que conquistó la ‘Orejona’ en mayo ante Liverpool.

CANAL PARA VER REAL MADRID - BARCELONA HOY

Para ver el partido entre Barcelona vs. Real Madrid en amistoso hay varias opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España los debes ver en TV3 y TVE La 1. Si estás en Sudamérica podrás sintonizarlo en DirecTV Sports. Finalmente, si te encuentras México puedes seguirlo a través de SKY Sports.

¿DÓNDE VER REAL MADRID VS. BARCELONA DESDE USA?

Para ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Real Madrid puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en España deberás seguir este partido vía fuboTV España y RTVE.es. Si vives en Sudamérica está disponible la señala de DirecTV GO. Finalmente, si estás en México podrás verlo en Blue To Go.

ALINEACIONES, REAL MADRID VS. BARCELONA EN ESTADOS UNIDOS

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Ansu Fati y Aubameyang.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Ceballos; Vinícius y Benzema.

¿DÓNDE JUEGA EL REAL MADRID VS. BARCELONA POR PARTIDO AMISTOSO?