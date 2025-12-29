Desde la llegada de Lionel Messi en la MLS, Inter Miami pasó de ser un animador a consolidarse como una de las potencias del torneo. Campeón vigente del fútbol estadounidense, el club de Florida ahora apunta a extender su dominio en la región y ya piensa en la próxima temporada de Concacaf, donde incluso podría cruzarse con el Club América en la Concachampions 2026. En ese escenario, la directiva trabaja en un refuerzo de peso que llegaría desde España.

Según reportes del exterior, Giovani Lo Celso está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Inter Miami en el próximo mercado de fichajes. El mediocampista argentino, de 29 años, no sería prioridad para Manuel Pellegrini en el Real Betis, quien ya habría dado luz verde para su salida. Todo apunta a que el internacional albiceleste dejará el fútbol español en los próximos días, justo cuando Las Garzas ya hicieron públicos sus partidos de pretemporada.

Las negociaciones entre clubes y el entorno del futbolista se encuentran avanzadas y, de acuerdo con la información, la influencia directa de Messi habría sido clave para encaminar el acuerdo. Lo Celso firmaría un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional si ambas partes así lo deciden.

¿OTRO MIEMBRO DE LA SCALONETA LLEGA A LAS GARZAS? 🇦🇷🔥



▶️ Gio Lo Celso podría dejar Real Betis para pasar a ser compañero de Leo Messi, Rodri De Paul y Luis Suárez en Inter Miami.



¿Les gustaría que se concrete este pase? 🤔 pic.twitter.com/wHzHKvGSH0 — DSPORTS (@DSports) December 29, 2025

¿Cuánto pagaría Inter Miami por Giovani Lo Celso?

La transferencia solo depende ahora del acuerdo económico final. Desde Sevilla, el Betis pediría una cifra cercana a los 5 millones de dólares para liberar al jugador, monto que Inter Miami deberá asumir para cerrar la operación. De concretarse, Lo Celso se sumaría a un plantel con fuerte presencia argentina, junto a Messi y Rodrigo De Paul, sus compañeros en la selección.

En el último tramo de su etapa en el Betis, Lo Celso perdió continuidad. Desde noviembre dejó de ser habitual en el once inicial, entre lesiones y decisiones técnicas, y cerró la temporada con 1.203 minutos disputados, en su mayoría como alternativa. En su entorno consideran que la MLS, y especialmente Inter Miami, aparece como una oportunidad ideal para recuperar protagonismo y ritmo competitivo, con la mira puesta en el próximo Mundial.