En el fútbol siempre aparecen historias curiosas, pero pocas tan sorprendentes como la del NEOM Sports Club, un equipo que acaba de ascender a la Saudi Pro League y que ya es protagonista de uno de los relatos más virales del deporte.

El motivo no está únicamente en los fichajes que realizó para afrontar su primera temporada en la máxima categoría, sino en un detalle que parece sacado de una película: el club representa a una ciudad que todavía no existe.

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Lejos de conformarse con disputar la permanencia, el NEOM Sports Club reforzó su plantilla con futbolistas de experiencia internacional. Entre las incorporaciones más destacadas aparecen: Alexander Lacazette, Abdoulaye Doucouré y Luciano Rodríguez. Además, el club apostó por el experimentado entrenador francés Christophe Galtier para liderar su proyecto deportivo.

La ciudad que representa sigue en construcción

Lo que convierte al NEOM Sports Club en un fenómeno único es que representa a NEOM, una megaciudad futurista que aún se encuentra en desarrollo en Arabia Saudita.

El proyecto forma parte de The Line, una ciudad lineal de más de 170 kilómetros de longitud que el país construye en pleno desierto como uno de sus desarrollos urbanísticos más ambiciosos.

El club que nació antes que su ciudad: la historia viral que revoluciona el fútbol mundial. Foto: @MotivacionesF

Como la ciudad todavía no tiene población estable, el equipo carece prácticamente de una afición local consolidada.

La versión viral sobre sus hinchas

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en redes sociales es la versión, difundida por diversos reportes y publicaciones, de que el club reclutaría personas para asistir a los partidos, animar desde las tribunas y seguir instrucciones mediante un grupo de WhatsApp, recibiendo un pago por cada encuentro.

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El NEOM Sports Club acaba de ascender a la Saudi Pro League y ya es uno de los equipos que más está dando de qué hablar. En su primer año fichó a nombres como Alexander Lacazette, Abdoulaye Doucouré, Luciano Rodríguez y llevó a Christophe… pic.twitter.com/gzasKWqKEg — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 5, 2026

Más allá de las versiones que circulan sobre su afición, el NEOM Sports Club ya se convirtió en uno de los equipos más comentados del fútbol internacional por combinar una fuerte inversión deportiva con un proyecto urbano sin precedentes.

Mientras la ciudad continúa construyéndose, el club ya comenzó a escribir su historia en la élite del fútbol saudí, convirtiéndose en uno de los fenómenos más llamativos del deporte en 2026.

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