El club que nació antes que su ciudad: la historia viral que revoluciona el fútbol mundial. Foto: @MotivacionesF
El club que nació antes que su ciudad: la historia viral que revoluciona el fútbol mundial. Foto: @MotivacionesF
Por Redacción EC

En el fútbol siempre aparecen historias curiosas, pero pocas tan sorprendentes como la del NEOM Sports Club, un equipo que acaba de ascender a la Saudi Pro League y que ya es protagonista de uno de los relatos más virales del deporte.

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