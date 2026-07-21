Alexis Mac Allister rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 y compartió una emotiva carta dirigida a la hinchada argentina. A través de sus redes sociales, el mediocampista expresó el dolor por haber quedado a un paso del título, pero también destacó el orgullo por el camino recorrido y el respaldo incondicional que recibió la Selección durante toda la Copa del Mundo.

El futbolista recordó algunos de los momentos más especiales que dejó el torneo y envió un mensaje de esperanza para el futuro, convencido de que el grupo volverá a luchar por nuevos objetivos.

“Juntos somos más fuertes que cualquiera”

En el inicio de su publicación, Mac Allister reconoció que la derrota en la final dejó una profunda tristeza, aunque resaltó que nadie podrá borrar lo vivido por el equipo durante el campeonato.

“Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS”, señaló.

El volante dejó una de las frases más destacadas de su mensaje al resaltar la unión entre el plantel y los hinchas: “No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera”.

¡No dudó! Padre de Alexis Mac Allister señaló el gran secreto de la Albiceleste para llegar a su segunda final consecutiva de un Mundial (Foto: EFE)

Los dos recuerdos que marcaron el Mundial para Mac Allister

El campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró que esta Copa del Mundo también dejó imágenes que permanecerán para siempre en su memoria.

Primero recordó el aliento de los argentinos presentes en el estadio tras recibir la medalla de subcampeones. “La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano”.

También destacó el recibimiento que la Selección tuvo a su regreso a Buenos Aires: “La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar”.

Incluso, dedicó unas palabras a los hinchas argentinos. “Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta”.

El agradecimiento a los hinchas y al grupo de trabajo

Mac Allister invitó a los argentinos a transformar la tristeza en fortaleza y recordó un consejo que le dio su madre durante estos días.

“Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue”, dijo Alexis.

En la parte final de su carta, el mediocampista agradeció el respaldo de todas las personas que acompañan a la Selección Argentina dentro y fuera del campo.

“Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos”, señaló el argentino.

“Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino”, agregó.

La respuesta de Mac Allister a quienes celebraron la derrota

El volante también se refirió a las burlas que surgieron desde otros países tras la caída de Argentina en la final del Mundial. Lejos de responder con polémica, aseguró que esas reacciones fortalecen aún más el sentimiento de pertenencia hacia su país.

“Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos”, apuntó Mac Allister, que cerró su publicación con un mensaje breve que sintetizó el sentimiento de todo el plantel tras el Mundial: “¡GRACIAS ARGENTINA!”.

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