Alexis Mac Allister emociona a la hinchada con una sentida carta tras el Mundial 2026. Foto: Instagram
Alexis Mac Allister emociona a la hinchada con una sentida carta tras el Mundial 2026. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Alexis Mac Allister rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 y compartió una emotiva carta dirigida a la hinchada argentina. A través de sus redes sociales, el mediocampista expresó el dolor por haber quedado a un paso del título, pero también destacó el orgullo por el camino recorrido y el respaldo incondicional que recibió la Selección durante toda la Copa del Mundo.

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