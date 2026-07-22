Lionel Scaloni regresó a su pueblo natal, Pujato, luego de la final del Mundial 2026 y fue recibido con muestras de cariño por parte de vecinos e hinchas que se acercaron hasta la casa de sus padres. En medio del afecto generalizado, un gesto en particular se robó todas las miradas y generó emoción en el entrenador argentino.

🧠🚌 En la puerta de su casa en Pujato, Lionel Scaloni recibió, entre todo el cariño de la gente... ¡UNA SCALONETA!



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Mientras saludaba y se tomaba fotos con los presentes, un niño irrumpió con un regalo muy especial: una réplica en miniatura de un colectivo que representaba a la “Scaloneta”, apodo con el que se conoce al equipo dirigido por el DT. El detalle sorprendió a Scaloni, quien recibió el obsequio con una sonrisa y visible emoción.

La escena quedó registrada en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se pudo ver la cercanía del técnico con la gente de su pueblo. El gesto del pequeño reflejó el impacto que tuvo el ciclo de Scaloni en los hinchas, incluso en los más jóvenes, pese a la reciente derrota en la final.

El regreso del entrenador a Pujato estuvo marcado por múltiples muestras de apoyo tras el subcampeonato mundial, en un clima de orgullo y reconocimiento. Este emotivo episodio volvió a evidenciar el fuerte vínculo entre Scaloni y su comunidad, que lo sigue considerando un referente más allá de los resultados.