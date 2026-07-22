Lionel Scaloni vivió un momento especial al reencontrarse con su gente tras el Mundial 2026, cuando un pequeño fanático le entregó un obsequio que lo sorprendió.
Lionel Scaloni vivió un momento especial al reencontrarse con su gente tras el Mundial 2026, cuando un pequeño fanático le entregó un obsequio que lo sorprendió.
Por Redacción EC

Lionel Scaloni regresó a su pueblo natal, Pujato, luego de la final del Mundial 2026 y fue recibido con muestras de cariño por parte de vecinos e hinchas que se acercaron hasta la casa de sus padres. En medio del afecto generalizado, un gesto en particular se robó todas las miradas y generó emoción en el entrenador argentino.

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