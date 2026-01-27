Joseph Blatter, quien presidió la FIFA entre 1998 y 2015, se pronunció este lunes a favor de una eventual postura de boicot por parte de los aficionados al Mundial 2026, cuya sede principal será Estados Unidos. El exdirigente justificó su respaldo en la conducta del presidente Donald Trump y de su administración, tanto en el plano interno como en su política exterior.

Blatter utilizó su cuenta en X para alinearse con las declaraciones de Mark Pieth, abogado suizo especializado en delitos de corrupción y ex titular del Comité de Gobernanza Independiente de la FIFA, quien abordó el tema en una entrevista concedida la semana pasada al diario Der Bund. Sus palabras generaron eco inmediato en el debate internacional.

“Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en la televisión”, señaló Pieth en dicha entrevista. Además, advirtió que los hinchas que viajen podrían enfrentar problemas al ingresar al país si no cumplen con las exigencias de las autoridades. “Si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte”, agregó.

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

El exmandatario de la FIFA respaldó públicamente esa postura al citar a Pieth en sus redes sociales y añadir: “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo”. Sus declaraciones reavivan la polémica en torno a la organización del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Estados Unidos será coanfitrión del certamen junto a Canadá y México, aunque las críticas apuntan principalmente al país norteamericano. Las preocupaciones se sustentan en la política migratoria impulsada por Trump, las prohibiciones de viaje y el trato a migrantes y manifestantes, así como en su postura expansionista respecto a Groenlandia. Incluso dirigentes europeos, como Oke Göttlich, vicepresidente de la federación alemana, han sugerido que llegó el momento de evaluar seriamente un boicot, aunque sin involucrar a su selección.

El contexto se volvió aún más sensible tras las recientes restricciones anunciadas por la administración estadounidense, que afectarían a aficionados de países ya clasificados como Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití. Estas medidas se suman a la controvertida salida de Blatter de la FIFA en 2015, cuando fue suspendido e inhabilitado por un pago irregular a Michel Platini, episodio que marcó el final de su gestión al frente del máximo ente del fútbol mundial.