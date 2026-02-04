Cristiano Ronaldo acabó con los rumores sobre su situación con Al Nassr

En los últimos días había mucha incertidumbre sobre Cristiano Ronaldo y su futuro en Al Nassr. De hecho, se hablaba de un presunto malestar por parte del jugador a partir del mercado de pases en Arabia Saudita que habrían incitado a que el portugués analice salir antes del término de su contrato.

Cristiano Ronaldo se calentó por trato desigual con Al Nassr en Arabia Saudita (Foto: @Getty Images)

Sin embargo, el luso utilizó sus redes sociales para silenciar aquellos rumores y dejó en claro que continuará esta temporada con Al Nassr. En la imagen que publicó, además, utilizó dos emojis de corazón en colores azul y amarillo como los colores del club. Asimismo, se logra ver que estuvo entrenando con normalidad y que continúa enfocado en su equipo.

Cabe recordar que los rumores sobre su salida anticipada crecieron a raíz de su ausencia en la alineación oficial de Al Nassr en el partido más reciente. Asimismo, se sabe que hubo malestar por parte del Cristiano por los movimientos en el mercado árabe y la tendencia de beneficio a Al Hilal, quien ha sumado a sus filas recientemente a Karim Benzema.