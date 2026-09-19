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Portero del Millwall acusó al argentino Castellanos de haberlo escupido.
Portero del Millwall acusó al argentino Castellanos de haberlo escupido.
Por Marco Quilca León

El clásico londinense volvió a tener una escena polémica. Filip Marschall, arquero del Millwall, acusó al argentino Valentín “Taty” Castellanos de haberle escupido durante el duelo ante West Ham por la Championship. El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando los locales ganaban 2-0 en The Den, en el esperado regreso de una rivalidad que no se disputaba desde hace 14 años.

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