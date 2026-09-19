El clásico londinense volvió a tener una escena polémica. Filip Marschall, arquero del Millwall, acusó al argentino Valentín “Taty” Castellanos de haberle escupido durante el duelo ante West Ham por la Championship. El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando los locales ganaban 2-0 en The Den, en el esperado regreso de una rivalidad que no se disputaba desde hace 14 años.

La acción se produjo alrededor del minuto 65, cuando Marschall retenía la pelota y Castellanos se acercó para presionarlo. El guardameta reclamó una infracción por pérdida de tiempo y, tras el cruce con el delantero argentino, comenzó a señalar su camiseta y a realizar gestos hacia los árbitros, dando a entender que había recibido un escupitajo. La acusación fue comunicada al cuarto árbitro por integrantes del banco del Millwall.

Por ahora, la acusación de Marschall no implica que el hecho haya sido confirmado. El episodio quedó bajo observación de los oficiales del partido y no se ha establecido públicamente una conclusión sobre lo ocurrido. El técnico del Millwall, Alex Neil, manifestó su respaldo a la versión de su arquero, aunque reconoció que no había visto personalmente la acción; mientras que Nuno Espírito Santo, entrenador del West Ham, señaló que no podía pronunciarse porque no había observado el incidente.

¡POR COSAS COMO ESTAS ES EL DERBY MÁS PICANTE DE INGLATERRA! Filip Marschall, arquero del Millwall, reclamó que el Taty Castellanos lo escupió durante el duelo ante West Ham.



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La polémica ocurrió en un partido que tuvo todos los ingredientes de un clásico. Millwall llegó a ponerse 2-0 arriba gracias a los goles de Caleb Taylor y Camiel Neghli, pero West Ham reaccionó en el complemento. Mohamadou Kanté descontó a los 74 minutos y Konstantinos Mavropanos apareció seis minutos después para marcar el 2-2. El propio Castellanos tuvo participación en el ataque visitante y asistió a Jarrod Bowen en una ocasión que terminó desviada.

Así, el regreso del denominado Dockers’ Derby terminó con empate, pero también dejó una controversia que podría tener consecuencias si los organismos disciplinarios determinan que la acusación tiene sustento. Millwall y West Ham no se enfrentaban desde 2012 y volvieron a encontrarse en un ambiente de máxima tensión, con seguridad reforzada en The Den. Esta vez, además del 2-2, la atención quedó puesta en el cruce entre Marschall y Castellanos.

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